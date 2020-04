Selv om coronaepidemien har overtaget hele den politiske dagsorden, må den ikke skubbe kampen mod klimakrisen væk fra førersædet.

Det fastslår regeringens støttepartier, som fortsæt kræver, at en klimaplan skal lægge på bordet inden sommerferien.

Ellers kan det blive nødvendigt at genoverveje støtten til regeringen, slog den radikale leder, Morten Østergaard, fast i Berlingske tirsdag.

»Hvis vi oplever, at det er varm luft og vindfrikadeller, når både Mette Frederiksen og finansminister Nicolai Wammen har sagt, at de mener, at man skal forhandle en genopretningsplan for Danmark, der peger i grøn retning, kan vi hurtig komme i en situation, hvor vi igen vil minde dem om, at klimahandling er forudsætningen for vores opbakning,« siger han.

Radikales Morten Østergaard og Venstres Jakob Ellemann-Jensen under Statsminister Mette Frederiksens spørgetime i Folketinget på Christiansborg, tirsdag den 21. april 2020. Det er statsminister Mette Frederiksens (S) første spørgetime siden corona-epidemien medførte en omfattende nedlukning af Danmark. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Radikales Morten Østergaard og Venstres Jakob Ellemann-Jensen under Statsminister Mette Frederiksens spørgetime i Folketinget på Christiansborg, tirsdag den 21. april 2020. Det er statsminister Mette Frederiksens (S) første spørgetime siden corona-epidemien medførte en omfattende nedlukning af Danmark. Foto: Liselotte Sabroe

I Folketingets spørgetime svarede Mette Frederiksen fra truslen Østergaard.

»Nu må vi ikke give hånd. Men jeg kan svare ja til, at vi skal mødes og træffe nogle beslutninger på klimaområdet inden sommerferien,« sagde Mette Frederiksen.

Det klare svar fra statsministeren fjernede nogle af bekymringsrynkerne hos Morten Østergaard.

»Håbet er lysegrønt, men det fik ny næring af statsministerens klare garanti om, at vi tager klimapolitiske beslutninger inden sommerferien,« sagde han.

Hvornår partierne kan sætte sig sammen og lave en storstilet klimaplan, kunne Østergaard dog ikke få et nærmere svar på.

»Coronakrisen har optaget alle mine vågne timer de seneste seks uger, og det vil den også gøre den kommende tid. Men vi skal få finde tid til klima-beslutninger inden sommerferien,« sagde Mette Frederiksen.

Folketinget vedtog kort før jul en klimalov, som forpligter Folketinget til at reducere Danmarks CO2-udledning med 70 procent i 2030.

Men partierne står nu over for den hårde opgave: Nemlig at finde ud af, hvordan man skal nå det ambitiøse målsætning.

Både erhvervslivet og flere partier har peget på, at genopretningen af dansk økonomi efter coronakrisen skal være grøn.

Det kan være fremskudte investeringer i vindmølleparker eller store renovationer af almene boliger, så de bliver mere energieffektive.

»Jeg er klar over, at det er et stærkt ønske fra Radikale og andre partier, at genopretningen af Danmark ikke kun skal handle om økonomi, men også skal være med til at løse klimakrisen. Og den ambition deler jeg fuldstændig,« noterede Mette Frederiksen.