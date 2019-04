Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen afgiver tirsdag et løfte:

Udlændingepolitikken skal holdes stram. Hvis hendes parlamentariske grundlag vil presse hende til at slække på den, vil hun hellere undlade at danne regering og kaste Danmark ud i en parlamentarisk krise.

»Jeg kommer ikke til at danne en regering, der lemper på udlændingepolitikken. Vi er nødt til at stramme op. Så hvis man prøver at presse mig til at lempe udlændingepolitikken, vil jeg hellere lade være med at danne regering,« siger Mette Frederiksen.

»Så kan Danmark havne i samme situation som andre europæiske lande, hvor det har taget meget lang tid at finde ud af, hvem der kan danne regering. Så jeg må advare om, at en stemme på Morten Østergaard kan blive en stemme på Lars Løkke,« fortsætter Socialdemokratiets formand.

Så vil du ikke være statsminister, selv om der er rødt flertal?

»Nej, det vil jeg ikke. Det er helt klart,« siger Mette Frederiksen

Udmeldingen kommer, efter at den radikale leder Morten Østergaard (R) har fremsat et ultimativt krav om, at dele af paradigmeskiftet skal sløjfes, hvis De Radikale skal pege på Mette Frederiksen. Ellers er han klar til at stemme for et mistillidskvotum mod Mette Frederiksen.

»Der bliver ikke lempet i udlændingepoitikken. Og ydelserne bliver ikke hævet. Ingen partier kan stille ultimative krav,« siger Mette Frederiksen til en gruppe af journalister efter spørgetimen i Folketinget tirsdag eftermiddag.

Dermed afviser hun udlændingeminister Inger Støjbergs påstand om, at hun vil hæve ydelserne til asylansøgere, og dermed igen gøre Danmark til et eldorado for flygtninge og migranter.

»Det er besynderligt, at Inger Støjberg indkalder til et pressemøde, hvor hun fremlægger forkerte tal om Socialdemokratiets politik. Det er en skræmmekampagne. Og det er besynderligt, at tre ministre bruger tid på det i stedet for at passe deres arbejde,« siger Mette Frederiksen.

Hun vil nedsætte en ydelseskommission til at kigge på ydelserne, og hun vil f.eks. gerne gøre noget ved, at der er fattige børn.

»Der kan måske blive tale om at give hjælp til husleje,« siger hun.