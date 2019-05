Den socialdemokratiske formand har fredag indledt sin valgkamp på Aalborg Katedralskole efter sit maveonde.

Valgkampen har officielt været i gang siden tirsdag, men først fredag har Mette Frederiksen (S) meldt sig på banen.

Formanden for Socialdemokratiet har været syg i flere dage med et maveonde. Men nu er hun altså i gang.

- Det har været syret at ligge i sengen, mens valgkampen har været i gang. Men nu er jeg her, og nu glæder jeg mig, siger Mette Frederiksen i forbindelse med et arrangement på Aalborg Katedralskole.

Tidligere på ugen kom det frem, at Mette Frederiksen har været syg siden lørdag. Hun har blandt andet været indlagt på Herlev Hospital som følge af sit maveonde.

Hun var sengeliggende, da statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) tirsdag udskrev folketingsvalg til afholdelse 5. juni fra Folketingets talerstol.

I Mette Frederiksens fravær har partiets politiske ordfører, Nicolai Wammen, varetaget formandens opgaver. Han har blandt andet repræsenteret Socialdemokratiet i to partilederdebatter på tv.

I sin tale for de fremmødte elever siger Mette Frederiksen, at Socialdemokratiet går til valg på fem mærkesager.

Især skal der gøres mere på velfærdsområdet.

- Jeg er helt sikker på, at velfærdsområdet kan blive meget bedre, siger hun. Besparelserne på uddannelsesområdet skal fjernes, tilføjer hun med henvisning til det såkaldte omprioriteringsbidrag på området.

Det betyder, at uddannelserne skal finde to procent besparelser årligt på driftsbudgettet.

Der skal desuden gøres mere på klimaområdet, der skal være mindre centralisering, den stramme udlændingepolitik skal videreføres, og der skal været en ret til tidlig folkepension for de mest nedslidte.

