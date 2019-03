Måling giver S god mavefornemmelse. Men partiet kan få svært ved at gennemføre centralt forslag.

Med en opbakning fra 54,8 procent af vælgerne til oppositionen til venstre for regeringen, kunne en ny meningsmåling fra Voxmeter tyde på, at Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, har direkte kurs mod Statsministeriet efter det kommende folketingsvalg.

Men dykker man ned i tallene, ser det mindre enkelt ud. Socialdemokratiet selv ligger med en fremgang på 2,3 procentpoint til 28,6 procent af stemmerne.

Dermed er det også klart, at en stor del af den forudsagte fremgang til rød blok skyldes, at De Radikale står til at gå frem med 2,6 procentpoint og Enhedslisten med 1,2 procentpoint.

Og skal Mette Frederiksen være statsminister, skal hun lytte til De Radikale. Det fastslår stedfortrædende politisk leder Sofie Carsten Nielsen (R).

- Vi skal selvfølgelig have indflydelse. Og det gælder også på udlændingepolitikken, siger hun.

Ifølge professor i statskundskab Kasper Møller Hansen fra Københavns Universitet sker der i øjeblikket det, at Socialdemokratiet henter vælgere over den politiske midte.

De S-vælgere, der synes, at udlændingepolitikken bliver for stram, flytter sig til eksempelvis De Radikale, SF og Enhedslisten.

Og status er altså det største forspring til oppositionen målt i denne valgperiode.

Senest har S ifølge professoren vundet endnu flere over til sig med forslaget om at give folk med mange år på arbejdsmarkedet en ret til at gå tidligere på pension.

Men det helt centrale valgudspil fra Socialdemokratiet er De Radikale imod, fastslår Sofie Carsten Nielsen.

- Vi bakker op, at der skal være markant bedre ordninger for dem, der er nedslidte. Men vi er ikke til at indføre ret til alle os, der er raske. Så har vi ikke råd til at investere i børn, uddannelse og grøn omstilling, siger hun.

- Det kræver, at vi ikke deler rettigheder ud, så alle kan trække sig tilbage tidligere.

Socialdemokratiets politiske ordfører, Nicolai Wammen, har også selv en fornemmelse af, at udspillet om pension har betydning for den stigende vælgeropbakning.

- Vi har en god mavefornemmelse. Men det er vigtigt at sige, at intet er afgjort. Danske valg er tætte. Og det tror vi også, at det næste bliver, siger han.

Spørgsmål: Hvis det blandt andet er forslaget om pension, der får folk til at ville stemme på jer, er det ret vigtigt, om I kan gennemføre det. Hvor sikre er I på det?

- Vi håber, at der vil være 90 mandater bag det. Vi er glade for de positive udtalelser, der er kommet. Både fra partierne til venstre for os (SF og Enhedslisten, red.) og fra Dansk Folkeparti, siger Wammen.

Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, vil i første omgang forsøge at forbedre den eksisterende ordning om seniorførtidspension for nedslidte.

- Spørgsmålet er, om der er penge til den model, S foreslår, siger han.

I de 54,8 procent til oppositionen indgår også 4,3 procent til Alternativet, der peger på sin egen politiske leder, Uffe Elbæk, som statsminister.

