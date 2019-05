B.T. giver et bud på Mette Frederiksens ministerhold, hvis hun vinder næste valg, som alt tyder på

RØD REGERING

Rød blok står til at vinde næste valg stort ifølge samtlige meningsmålinger.

Og selv om det kan blive vanskeligt at danne regering, tyder alt på, at Mette Frederiksen kan blive statsminister og danne sin første regering efter næste valg.

Men hvordan kommer den regering så til at se ud?

Over halvdelen af den socialdemokratiske folketingsgruppe vil vente spændt ved telefonen den aften, hvor Mette Frederiksen sammensætter sit hold. I håb om at være med på det.

Enkelte socialdemokrater vil tage det helt roligt - fordi de allerede er sikre på, hvilken rolle, de skal spille.

Mette Frederiksen har gjort det helt klart, at hun vil danne en ren socialdemokratisk mindretalsregering - selv om både SF og Radikale godt kunne tænke sig at få ministerposter igen. Men sådan bliver det ikke, så Mette Frederiksen skal finde alle sine ministre i folketingsgruppen eller andre steder i Socialdemokratiet.

Efter samtaler om emnet med centrale kilder i Socialdemokratiet giver B.T. her et bud på, hvordan Regeringen Mette Frederiksen I kan komme til at se ud. Eftersom intet er helt sikkert, giver vi på de fleste poster det bedste bud på den nye minister, plus en bobler - en politiker, der også kan komme i betragtning. De navne står i parentes​ under hovednavnet:

Enkelte poster i toppen er ifølge B.T.s kilder allerede på plads. Naturligvis Mette Frederiksen som statsminister, men også gruppeformand Henrik Sass Larsen som finansminister og politisk ordfører Nicolai Wammen som udenrigsminister.

At gruppenæstformand Dan Jørgensen skal have ansvaret for det vigtige område miljø og fødevarer virker også helt sikkert.

Det har vakt opsigt, at Henrik Sass Larsen virkede ufokuseret i et interview og ifølge ham selv i en periode for noget tid siden har lidt af en depression. Det får mange til at spekulere over, om han virkelig kan bestride det tungeste ministerium efter Statsministeriet. Men det er ikke overvejelser, man har i Socialdemokratiet. Her er der ingen tvivl om, at Henrik Sass skal være finansminister.

I B.T.s ministerliste er der taget en minister uden for folketingsgruppen. Nemlig Herlevs borgmester, Thomas Gyldal Petersen. Ham har Mette Frederiksen lyttet meget til i personlige samtaler og idéudvikling, siden hun blev formand. Og han var for nylig med til at præsentere hendes forslag om en velfærdslov.