De kommende dage vil uden tvivl kræve en ekstrem grad af tålmodighed og opfindsomhed af Mette Frederiksen (S).

For vejen til Statsministeriet er brolagt med mange forhandlinger og udfordringer.

B.T.'s politiske kommentator Søs Marie Serup tegner her et billede af, hvordan de næste dage ser ud for Socialdemokratiets partiformand, der kan blive den hidtil yngste statsminister.

Hvilke udfordringer står Mette Frederiksen overfor?

»Store udfordringer. Hun skal forhandle med støttepartier, som fik et solidt rygstød ved folketingsvalget. Enhedslisten, Radikale Venstre og SF har selvtilliden i orden, og de har brugt hele den sidste valgperiode på at forberede sig på de her forhandlinger. Den største modstander bliver Morten Østergaard.«

»I det store hele får Mette Frederiksen det sværere end Helle Thorning-Schmidt, fordi Enhedslisten og SF har lært af deres fejl.«

Det er kravene fra SF Partiet har fremsat to ultimative krav for at stemme Mette Frederiksens første finanslov igennem. Minimumsnomeringer i daginstitutionerne

Afskaffelse af kontanthjælpsloftet Derudover kræver SF, at Danmark igen tager kvoteflygtninge og forbedrer forholdene på Udrejsecenter Sjælsmark.

Selvom mange tror, at den store knast bliver udlændingepolitiken, så mener Søs Marie Serup, at det i stedet bliver den økonomiske politik, som vil fylde i forhandlingerne med Radikale Venstre.

Samme analyse fremlagde Lars Løkke Rasmussen (V) også, da han tidligere i dag svarede på spørgsmål efter sit besøg hos Dronningen.

Hvad bliver den nemmeste del af forhandlingerne med støttepartierne?

»Det bliver umiddelbart at tale med Pia Olsen Dyhr. Man har i hånlige vendinger ofte talt om hende som en 'hjælpe-socialdemokrat'.«

Hvad håber Mette Frederiksen mest på de her dage?

»Drømmescenariet for hende vil være, hvis hun kan levere en relativ hurtig og effektiv regeringsforhandling, hvor det bliver tydeligt, at alle partierne i rød blok bakker op.«

»Hun går efter en ren ren S-regering, men det kan være, at hun bliver tvunget til at revidere den målsætning.«

Hvilke gode kort har hun på hånden i forhandlingerne?

»Hun har flere. Valget har givet et så flot rødt flertal, at det ville være en hån mod vælgerne, hvis ikke rød blok bliver enig. Det lægger et pres på alle partierne for at finde en løsning.«

»Det hjælper også, at Lars Løkke Rasmussen stadigvæk fører kampagne for en SV-regering, da Mette Frederiksen dermed kan true Morten Østergaard med, at hun i yderste tilfælde kan gå videre med den mulighed, hvis ikke de bliver enige.«

Hvad er det værste scenario?

»Det er en gentagelse af forhandlingen i det 'sorte tårn' i 2011 – bare endnu langsommere.«

Det er kravene fra Enhedslisten Enhedslisten har ingen ultimative krav, men de vil have en 'mere human udlændinge- og integrationspolitik', hvis Mette Frederiksen skal have partiets støtte. Det gælder: Bedre forhold på Udrejsecenter Sjælsmark

Kvoteflygtninge

Integrationsydelsen skal forhøjes eller fjernes

Hvor lang tid kan forhandlingerne og arbejdet tage?

»Det eneste, vi med sikkerhed ved, er, at det ikke bliver en hurtig omgang.«

»Der er i princippet ikke en bagkant, men ingen tror, at det vil ende i svenske tilstande, hvor det har taget flere måneder at danne en regering. Forventningen er, at der kommer en ny regering før sommerferien, hvilket giver en stram tidsplan.«

Hvem er Mette Frederiksens nærmeste allierede?

Det er kravene fra Radikale Venstre Et af kravene fra Morten Østergaard går på, at Socialdemokratiet skal være uafhængigt af Dansk Folkeparti og dropper den stramme udlændingepolitik. Derudover kræver partiet skriftlige forpligtelser til at øge integrationen af flygtninge og et opgør med paradigmeskiftet fra 2019. Den økonomiske politik bliver også et stort forhandlingsemne. Det er en bunden opgave for en ny regering at skaffe mere udenlandsk arbejdskraft, hedder det fra Radikale Venstre. Morten Østergaard vil også sænke beløbsgrænsen for udenlandske medarbejdere fra lande uden for EU, sætte pensionsalderen op for dem, som ikke er nedslidte.

»Hun har sin gamle ven Martin Rossen med sig. Hun vil også trække på Statsministeriets departementschef, men det virkelig spændende spørgsmål er, hvilken rolle gruppeformand Henrik Sass Larsen vil få i de her forhandlinger. Han har været MEGET usynlig i den her valgkamp.«

Det skal Mette Frederiksen i dag

Først vil Mette Frederiksen deltage i den traditionsrige partilederrunde i Publicistklubben, hvor der ofte er en munter tone, som er interessant at følge med i.

Senere på dagen vil hun som den part med flest mandater bag sig gå til Dronningen for at pege på sig selv som kongelig undersøger.

Hun vil i den forbindelse anbefale, at hun får til opgave at undersøge mulighederne for at danne en ren S-regering.

Sidst på dagen vil Mette Frederiksen vende tilbage til Dronningen for officielt at modtage opgaven som kongelig undersøger.

»Det bliver interessant, hvorvidt hendes opgave bliver at danne en S-regering, eller om hun først skal forsøge at danne en flerpartiregering,« siger Søs Marie Serup.

I løbet af dagen vil Mette Frederiksen også mødes med S-toppen, ledelsen og relevante medarbejdere for at lægge en plan for de kommende dage.

Her vil Statsministeriets departementschef, Christian Kettle Thomsen, også stå til rådighed for hende omkring det videre forløb med dronningerunder.

Efter Mette Frederiksen for anden gang har besøgt Dronningen, vil hun formentlig fortælle offentligheden om sin køreplan de næste dage.

»Her er vi spændte på at se, hvornår hun går i gang med arbejdet, og hvor det kommer til at foregå.«

»Vi ved nu kun, at det IKKE kommer til foregå i det 'sorte tårn', som er Crown Plaza på Amager, hvor Helle Thorning forhandlede med Margethe Vestager i 2011.«