Statsministeren er tilfreds med, at initiativer bliver lavet for at forhindre mere svindel i ejendomsstyrelse.

Statsminister Mette Frederiksen (S) er fortørnet over den mulige millionsnyd i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.

Det siger hun tirsdag under statsministerens spørgetime i folketingssalen på Christiansborg.

- Den, der snyder i den offentlige sektor, tager penge fra vores fælles velfærd, siger statsministeren.

- Derfor er jeg glad for, at forsvarsministeren har lagt frem, hvad vi agter at gøre i den sag, tilføjer hun.

Forsvarsminister Trine Bramsen (S) afholdt tidligere tirsdag et pressemøde, hvor hun redegjorde for sagen og de kommende initiativer, der skal forhindre mere svindel.

Der skal iværksættes eksterne undersøgelser til at supplere den interne undersøgelse, der allerede foreligger.

Den har foreløbig medført, at to personer er blevet fritaget fra tjeneste.

Direktøren i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse fritages for tjeneste indtil videre.

En koncernstyringsdirektør i departementet bliver desuden fritaget for tjeneste og bliver overført til anden tjeneste.

/ritzau/