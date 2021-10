Statsminister Mette Frederiksen har også slettet sine sms'er fra sin mobiltelefon, da minkskandalen rullede sidste år.

Det bekræfter Minkkommissionen overfor B.T.

Kommissionen har bedt om sms'er fra statsministeren i perioden fra 1. september til ultimo december.

Det har således endnu ikke været muligt at gendanne de slettede beskeder.

»Men vi er stadig i gang med at forsøge at få dem genskabt«, oplyser Minkkommissionen til B.T.

Kommissionen er i øjeblikket i gang med at afhøre i alt 61 vidner for at finde ud af, hvad der førte til, at regeringen med Mette Frederiksen i spidsen traf en beslutning om at aflive alle mink uden at have lovgrundlaget på plads.

Dagen efter regeringen meldte beslutningen ud på et pressemøde, gik myndighederne med hjælp fra både politiet og Forsvaret i gang med at eksekvere ordren.

Tirsdag kunne B.T. afsløre, at Mette Frederiksens særlige rådgiver Martin Justesen slettede en sms-samtale fra de centrale dage i november 2020, hvor minksagen var på sit højeste.

Desuden kunne B.T. afdække, at Martin Justesen har sat sin mobiltelefon til automatisk at slette alle sms'er.

Derfor vil Minkkommissionen nu have genskabt hans sms'er i en periode på fire måneder fra 1. september til ultimo december 2020.

Onsdag oplyser kommissionen til B.T., at både Mette Frederiksen og hendes departementschef Barbara Bertelsen har slettet deres sms'er fra samme periode.

Kommissionen har dog ikke fået opklaret fra Statsministeriet, hvorfor Mette Frederiksens sms'er er blevet slettet, lyder det.

Opdateres...