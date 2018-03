Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, kommer ved næste folketingsvalg til at stå på stemmesedlen for vælgerne i Nordjylland.

Hun er dermed vendt hjem til sin barndomsby, Aalborg, da hun skifter sin valgkreds i Ballerup ud med den i Aalborg øst.

Det skriver TV2 Nord.

»Jeg vil ikke sige, at mit skifte handler om taktik. Men jeg vil selvfølgelig gerne trække så mange socialdemokratiske stemmer i Nordjylland, som jeg kan,« siger Mette Frederiksen om grunden til sit skifte af valgkreds til TV2 Nord.

TV2's politiske analytiker Thomas Funding mener dog, at årsagen er ganske taktisk.

»Det her handler udelukkende om at skaffe flere vælgere til Socialdemokratiet. Søren Gade (V) har meddelt, at han ikke stiller op til næste folketingsvalg, og han fik 33.000 personlige stemmer i Nordjylland ved det seneste valg.«

»Nu håber Socialdemokratiet på at erobre nogle af de stemmer,« siger Thomas Funding.

/ritzau/