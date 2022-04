Tirsdag i næste uge får Mette Frederiksen prominent, internationalt besøg.

Narendra Modi lægger nemlig vejen forbi Danmark, hvor den indiske premierminister også skal møde både dronning Margrethe og Kronprinsparret.

Indien har endnu ikke fra officielt side villet sige, at Rusland har invaderet Ukraine. Derudover beskyldes Modi ofte for at have et meget tæt forhold til Vladimir Putin og Rusland.

»Derfor er det ekstremt vigtigt, at statsministeren i klart tekst får fortalt Modi, at det alt for nære forhold, som Indien har til Rusland, er et stort problem,« siger Venstres udenrigsordfører, Michael Aastrup Jensen.

Ifølge en pressemeddelelse fra Statsministeriet, skal Mette Frederiksens møde med Modi primært handle om »det strategiske grønne partnerskab«, som Indien og Danmark indgik i oktober 2021. Derudover vil statsministeren ifølge pressemeddelelsen også drøfte krigen i Ukraine og »gøre det klart, hvor Danmark står.«

Det er også ganske udmærket, mener Michael Aastrup Jensen.

Han håber dog også, at statsministeren gør det klart i mere end »de obligatoriske diplomatiske vendinger«, at Danmark mener, Indien bør tage afstand fra Ruslands handlinger i Ukraine.

»I det her udenrigspolitiske spil kan man, lidt groft sagt, gøre det her på to forskellige måder. Det kan siges som en slags formaliseret bisætning, der mest bliver sagt, så man kan sige til pressen, at man har sagt det. Og så kan det gøres til et særskilt, vigtigt punkt på møde. Det skal fylde noget,« siger Michael Aastrup Jensen.

Statsminister Mette Frederiksen skriver i gæstebog sammen med Indiens premierminister Narendra Modi ved præsidentpaladset Rashtrapati Bhawan i New Delhi i Indien i forbindelse med statsministerens officielle besøg, lørdag den 9. oktober 2021. Statsministeren besøger Indien fra den 8.-12 oktober 2021.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Statsminister Mette Frederiksen skriver i gæstebog sammen med Indiens premierminister Narendra Modi ved præsidentpaladset Rashtrapati Bhawan i New Delhi i Indien i forbindelse med statsministerens officielle besøg, lørdag den 9. oktober 2021. Statsministeren besøger Indien fra den 8.-12 oktober 2021.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Han mener dog ikke, det er et problem i sig selv, at statsministeren mødes med Modi i den aktuelle situation.

»Men det er vigtigt, at Mette Frederiksen siger meget klart fra over for Indiens tætte bånd til Rusland.«

Mette Frederiksen har sagt i dag, at hun vil benytte mødet til at gøre det klart, hvor Danmark og EU står i forhold til Rusland. Gør det nogen reel forskel, hvordan hun siger det til Modi på et møde?

»Ja, det tror jeg faktisk. Det er også vores pligt som et land, der gør meget i samarbejdet med Ukraine. Og så vil det få international opmærksomhed, hvis statsministeren går ud bagefter på pressemødet og melder ud, at man har haft en seriøs drøftelse om det,« siger Michael Aastrup Jensen.

Ud fra den logik, så ville det vel være garanti for international opmærksomhed, hvis Mette Frederiksen helt nægtede at mødes med Modi, før han, så at sige, var kommet ud af favnen på Rusland?

»Der har jeg alligevel den holdning, at når muligheden er der for at mødes med Modi og gøre kritikken gældende, så er det rigtigt at gøre det. Ved bare at sige nej tak, så vil Modi slippe for kritikken. Det ville være det værste, der kunne ske,« siger Michael Aastrup Jensen.

Mette Frederiksen er ikke den eneste statsleder, Modi skal mødes med på sin tur til Europa. Onsdag 4. maj er statsministeren vært for et såkaldt nordisk-indisk topmøde, hvor Sverige, Norge, Finland og Island også er med.

Modi runder sin tur til Europa af ved at mødes med både Tyskland kansler, Olaf Scholtz og Frankrigs netop genvalgte præsident, Emmanuel Macron.