Den 24. februar invaderede Rusland Ukraine.

Det har betydet, at Mette Frederiksen nok en gang har skullet håndtere en uforudset krise. Og netop håndteringen af Ukraine-krisen har styrket danskenres billede af statsministeren, viser en måling hos YouGov.

Her mener 46 procent, at hun har håndteret Ukraine-krisen 'godt' eller 'meget godt'. Blot 11 procent siger 'dårligt' eller 'meget dårligt', mens 31 procent har svaret 'hverken godt eller dårligt'.

B.T.s politiske kommentator, Søs Marie Serup, er på ingen måde overrasket over danskernes holdning.

»I sådan en situation handler det mere om signaler, værdier og hvilken fortælling, man gerne vil fremføre end konkrete forslag. Hun har været stærk i sin retorik i forhold til, hvor vi står i forhold til Ukraine. Jeg tror, de fleste danskere var stolte over at se i hende i Kyiv,« siger Søs Marie Serup.

Søs Marie Serup peger på konkrete tiltag som særloven om ukrainske flygtninge og folkeafstemningen som politiske tiltag.

Selvom nogle vil mene, at det kan se nemt ud at tage stilling til Ruslands invasion af Ukraine, så er det ikke helt så nemt, mener Søs Marie Serup.

»Mange vil mene, at det har været en no-brainer, men der kan jeg så afsløre, at når man sidder i kontoret, så er det overhovedet ikke en no-brainer. Der er jo mange danske virksomheder, der har været i klemme og er i klemme i Rusland,« siger Søs Marie Serup og peger på Bornholms tætte placering på Rusland og forsvar, der mangler krudt og kugler.

Ifølge Søs Marie Serup har Mette Frederiksen opgave været som en svær linedans.

»Den er altså ikke helt på den flade, som det ser ud. Når mange af os tænker, at det har været lige på den flade, så er det jo også tegn på, at det er godt håndteret, for hun har fået det til at se nemt ud,« siger Søs Marie Serup.

En del af håndteringen har været at sende hjælp til de danskere, der er hårdest ramt af prisstigninger, der er affødt af krigen i Ukraine.

Og her har den ekstraoridnære ældrechecken har voldt regeringen store problemer. Det er streg i regningen, der skal komme styr på for Mette Frederiksen, mener Søs Marie Serup.

»Der har vi så også set, at der har været mindre tålmodighed i Mette Frederiksens kommunikation på det punkt. Den skal regeringen på en eller anden måde have igennem. De vil have svært ved at gå til valg uden at have den på plads,« siger Søs Marie Serup.