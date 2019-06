Den yngste på det nye ministerhold er Simon Kollerup, der bliver minister i en alder af 33 år.

Det er et ungt ministerhold, som den nye statsminister Mette Frederiksen (S) torsdag har sat navne på.

Således er gennemsnitsalderen blandt ministrene blot 41,8 år.

Den ældste minister bliver Mogens Jensen på 55 år. Han skal varetage opgaven som minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling samt nordisk samarbejde. Den yngste i ministerflokken er 33-årige Simon Kollerup, som bliver ny erhvervsminister.

Da Løkke dannede en ren Venstre-regering efter forrige folketingsvalg i 2015, var gennemsnitsalderen 50 år.

Da Helle Thorning-Schmidt (S) i 2011 skulle lave sin første regering, var gennemsnitsalderen på 42,8 år.

41-årige Mette Frederiksen bliver desuden den yngste leder af Danmark siden indførelsen af demokrati i 1848-1849.

Det viser en optælling, som Jyllands-Posten har lavet på baggrund af en oversigt over statsministre, premierministre og konseilspræsidenter.

Johannes Andersen, der er valgforsker fra Aalborg Universitet, fortæller til Fagbladet 3F, at der er sket et generationsskifte ved det seneste valg.

Han vurderer, at Mette Frederiksen i valget af ministre har ønsket at demonstrere, at hun ikke giver særlige privilegier til folk med mange år i Folketinget eller særlig status i partiet.

- Hun nedtoner betydningen af de socialdemokratiske kaffeklubber. Ved at give vigtige ministerposter til Mattias Tesfaye, Astrid Krag og Dan Jørgensen viser hun, at hun vægter yngre kræfter, der har tegnet partiet med hende i tiden som formand, siger han til fagbladet og tilføjer:

- Det gør hende meget stærk og giver hende pondus. Og hun får nemmere ved at agere.

