Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Du har nu muligheden for at købe statsministerens residens.

Der er ikke tale om Marienborg, men derimod Mette Frederiksens (S) villa i Hareskovby.

Det skriver Ekstra Bladet. Statsministereriet bekræfter ligeledes over for B.T., at huset er sat til salg

Du kan se huset på Danboligs hjemmeside.

Mette Frederiksen købte huset, der ligger i Hareskovby nord for København, i 2018 for fem millioner kroner.

Byen bliver af ejendomsmægleren beskrevet som 'god for børnefamilier,' og de skriver videre, at der er 'fred og ro' og 'skøn natur'.

Mette Frederiksen har boet i huset med sin mand, Bo Tengberg, som hun blev gift med i 2020.

Selvom huset ligger i Nordsjælland, så er Mette Frederiksen opstillet i Nordjyllands Storkreds.

Statsministeren har to børn fra sit tidligere ægteskab med eksmanden Erik Harr.