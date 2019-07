Statsministeren opruster i forhold til Lars Løkke Rasmussen (V) med to personlige rådgivere.

Mette Frederiksen etablerer et nyt politisk sekretariat i Statsministeriet, der skal ledes af hendes personlige rådgiver Martin Rossen.

Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Martin Rossen bliver desuden medlem af regeringens magtfulde koordinationsudvalg og økonomiudvalg.

Mette Frederiksen har endvidere valgt at ansætte to personlige rådgivere, også populært kaldet spindoktorer.

Til sammenligning havde Lars Løkke Rasmussen (V) kun én personlig rådgiver ansat, da han var statsminister.

- Jeg ønsker at lede en regering, hvor vi sætter en klar politisk retning for Danmark. Der er behov for en langsigtet strategi, hvor beslutningerne ses i en helhed.

- Hvis det skal lade sig gøre, så er der behov for at styrke den strategiske ledelse af regeringen, og det gør vi nu ved blandt andet at oprette et politisk sekretariat i Statsministeriet, udtaler statsminister Mette Frederiksen i pressemeddelelsen.

Hun understreger videre, at sekretariatet skal styrke politikudviklingen i regeringen.

- Vi har i Danmark et enormt kompetent embedsapparat, som er garanten for, at beslutninger træffes på et fagligt solidt grundlag, og at de efterfølgende implementeres.

- Det står imidlertid ikke i modsætning til, at vi nu styrker politikudviklingen og den politiske ledelse af regeringen, for i sidste ende skal en regering vurderes på de politiske resultater, vi skaber til gavn for danskerne.

De to personlige rådgivere er begge tilknyttet Socialdemokratiet i forvejen.

Sara Vad Sørensen har været souschef i Socialdemokratiets politiske afdeling på Christiansborg, mens Martin Justesen har været afdelingschef for Socialdemokratiets kampagne- og formandsafdeling samt souschef for Socialdemokratiets sekretariat på Christiansborg.

/ritzau/