Mette Frederiksen og Jakob Ellemann-Jensen bør straks melde ud, at de vil sætte Inger Støjberg for Rigsretten.

Det mener Radikale Venstres politiske leder, Sofie Carsten Nielsen, der beskylder de to partiledere for at lurepasse på hinanden.

»Træf nu den beslutning. Kom ud af busken. Bak op om en retsstat, og sæt Inger Støjberg for en rigsret.«

Hendes opfordring kommer i kølvandet på onsdagens voldelige angreb mod Kongressen i USA, hvor både demonstranter og en politibetjent omkom.

»Både Ellemann og Frederiksen har nogle udfordringer i deres partier, må man sige,« siger Sofie Carsten Nielsen. Foto: Mathias Svold

»Jeg håber, at det her er et wakeupcall for os. Retsstaten har været under angreb og er blevet undermineret de seneste fire år i USA. Det udmøntede sig i et voldeligt angreb på Kongressen, hvor flere mennesker, herunder en politibetjent, blev dræbt.«

»Vi har slet ikke samme problemer som i USA, men vi har også udfordringer med retsstaten. Både Ellemann og Frederiksen har nogle udfordringer i deres partier, må man sige,« siger Sofie Carsten Nielsen

Hun nævner Instrukskommissionen – om Inger Støjbergs ulovlige adskillelse af asylpar – og den nyligt nedsatte granskningskommission, der blandt andet skal undersøge statsministerens rolle i minksagen.

»De to sager kan ikke nødvendigvis sammenlignes, men det er brud på loven. Og uanset om man vidste det eller ej, så skal sådan noget undersøges. Det er selvfølgelig temmelig meget værre, når man også lyver om det,« siger Sofie Carsten Nielsen med henvisning, til at Støjberg ifølge Instrukskommissionen gav urigtige og misvisende oplysninger til Folketinget.

De sidder og venter på, at den ene melder ud før den anden, fordi de hellere vil have, at den anden gør det Sofie Carsten Nielsen, politisk leder, Radikale Venstre

Der kræves et flertal i Folketinget at sætte et folketingsmedlem for Rigsretten. Foreløbigt vil SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Liberal Alliance stemme for, at der rejses tiltale mod Støjberg.

Nu kan både Socialdemokratiet og Venstre levere de afgørende stemmer, så er det ikke rimeligt nok, at de tager sig god betænkningstid?

»Det er altid god en idé at tage sig tid til at læse kommissionen og advokaternes konklusioner grundigt. Det har vi også gjort, og den tid har de også haft. Så det bør ikke være så svært. Det er nogle ret entydige konklusioner. Derfor bliver jeg meget bekymret for, at det mere handler om taktik, at de lurepasser på hinanden, end at det handler om retsstaten.«

Hvordan handler det om taktik?

Støjbergs skæbne afgøres i januar - skal hun for en rigsret eller ej? Foto: Ida Marie Odgaard

»Nu er der to kommissioner. Jeg forstår godt, at det er følsomt for Venstre at skulle træffe en beslutning om en rigsretssag mod et medlem af deres egen folketingsgruppe, og omvendt er det da ikke særlig komfortabelt, at der nu er nedsat en granskningskommission om minksagen.«

»Men der er noget, der er større end det. Det er retsstaten, og det er vores demokrati.«

Så i forhold til taktik – hvilken interesse har de i at vente med at svare på, om de vil have Støjberg for en rigsret?

»Jeg ved det ikke, men jeg går ud fra, at de sidder og venter på, at den ene melder ud før den anden, fordi de hellere vil have, at den anden gør det. Så det ikke bliver dem selv, der afgør flertallet for det. Det kan vi ikke vente på længere,« siger hun.

Lørdag afholder Radikale Venstre deres årlige nytårsstævne, hvor Sofie Carsten Nielsen skal debattere med Mette Frederiksen og Jakob Ellemann-Jensen.

Her vil Sofie Carsten Nielsen presse Mette Frederiksen og Jakob Ellemann-Jensen til at give to løfter:

»At de får meldt ud, at Inger Støjberg skal for en rigsret,« siger hun og tilføjer:

»Og at vi nu giver hinanden hånd på, at vi står sammen om retsstaten: At vi lover at undersøge mulige lovbrud til bunds, uanset om det er vores eget parti eller et andet parti. Det vil være stort lederskab af dem, hvis de vil være med til det. Og det er det, vi har brug for: Stærke ledere, der tør stå vagt om retsstaten.«