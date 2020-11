Det startede med smil og ros, da statsminister Mette Frederiksen torsdag eftermiddag præsenterede sine to nye ministre på slotspladsen på Amalienborg. Men statsministeren blev hurtigt gal i skralden.

Det skete, da pressen begyndte at stille kritiske spørgsmål om, hvorfor statsministeren var fortsat med at udføre den grundlovsstridige ordre om at aflive alle landets mink i stedet for at stoppe den omgående. Interessen for udnævnelsen af Rasmus Prehn til ny minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Flemming Møller Mortensen som minister for udviklingssamarbejde og nordisk samarbejde var relativt lille.

Først forsøgte statsministeren at frikende sig selv ved at henvise til redegørelsen for minksagen, som blev fremlagt onsdag.

»Redegørelsen viser, at vi i regeringen ikke var bekendt med den manglende lovhjemmel. Det har vi sådan set sagt hele tiden,« sagde statsministeren, der så blev mødt med en byge af spørgsmål fra pressen.

Først var hun så glad. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Først var hun så glad. Foto: Liselotte Sabroe

Der blev spurgt om, hvorfor statsministeren ikke stoppede aflivningen af de danske mink, når nu det stod klart, at det var en ulovlig ordre.

»Jeg gør det, som jeg mener er det rette, nemlig at sende et brev til Folketinget og søge at skaffe lovhjemmel,« sagde hun.

Statsministeren blev så spurgt, om det ikke var i strid med grundloven.

»Det er, som om nogen mener, det nærmest er ligegyldigt, at de mink bliver aflivet – og det er det ikke,« sagde Mette Frederiksen og fortsatte:

»Jeg vil også godt anholde, at man skulle stoppe aflivningen af mink. Det er jeg simpelthen ikke enig i,« sagde hun.

... men så blev hun sur. Pressen stillede flere kritiske spørgsmål til Mette Frederiksens håndtering af minksagen torsdag eftermiddag, da statsministeren præsenterede de nye ministre. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere ... men så blev hun sur. Pressen stillede flere kritiske spørgsmål til Mette Frederiksens håndtering af minksagen torsdag eftermiddag, da statsministeren præsenterede de nye ministre. Foto: Thomas Lekfeldt

»Vi skal ikke gamble med folkesundheden. Vi skal ikke gøre os skyldige i at undergrave en vaccine,« sagde Mette Frederiksen og forklarede, at covid-19 havde kostet tusinder af menneskeliv.

Og så må grundloven vige?

»Det er heller ikke rigtigt, at grundloven den må vige,« sagde Mette Frederiksen så.

Flere af Danmarks førende eksperter i forvaltningsret har ellers fremført i B.T., at grundloven netop måtte vige, da statsministeren med åbne øjne undlod at stoppe aflivningen af de danske mink. Endda ad flere omgange

Dels ved den ulovlige ordre om at aflive alle mink, dels ved at foretage ekspropriation uden lovgrundlag og endelig ved, at der ikke var hjemmel til at udbetale ekstra erstatning for hurtig aflivning.

Tre forhold, som skal genemføres ved lov for at være lovlige.

»Jeg har aldrig været ude for noget lignende. Det er en adfærd fra regeringen, der er helt uden fortilfælde,« sagde projektleder i tænketanken Justitia og tidligere generalsekretær i Det Danske Advokatsamfund Henrik Rothe til B.T. mandag.

Inden præsentationen af sine ministre og sit højrøstede forsvar var der ellers et coronadrevet cirkus om afsløringen af de nye ministre.

17 millioner døde mink er rammen om den skarpe kritik af statsministeren ulovlige ordre om netop at aflive alle danske mink og reelt nedlægge et helt erhverv i Danmark. Foto: JOHN RANDERIS Vis mere 17 millioner døde mink er rammen om den skarpe kritik af statsministeren ulovlige ordre om netop at aflive alle danske mink og reelt nedlægge et helt erhverv i Danmark. Foto: JOHN RANDERIS

Først skulle rokaden gennemføres klokken 11, hvor Mette Frederiksen havde fået audiens hos dronning Margrethe. Men Dronningen måtte vente forgæves. På vej til Amalienborg fik statsministeren en opringning om, at et af hendes familiemedlemmer havde fået covid-19.

Det kunne således ikke helt udelukkes, at Mette Frederiksen kunne være smittebærer uden symptomer. Derfor måtte besøget hos Dronningen, som jo er i risikogruppen, aflyses.

I stedet måtte regenten ty til den kongelige telefon, da statsministeren i stedet ringede cirka klokken 14.30 og informerede majestæten om de nye ministre.

De nye ministre selv fik dog foretræde for Dronningen, mens Mette Frederiksen pænt måtte vente udenfor.