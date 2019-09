Det var først, da hun begyndte at blive kontaktet af en masse journalister, hun fandt ud af, at statsminister Mette Frederiksen havde 'overtaget' hendes brugernavn på Instagram.

'Ja, det er korrekt, at det var mit'.

Sådan lyder det i en besked fra Mette fra Køge, der for omkring ti år siden var hurtigt ude og på den måde kunne oprette en profil på Instagram med det eksklusive brugernavn 'mette'.

Det brugernavn har landets statsminister, Mette Frederiksen (S), nu overtaget. Uden at Mette, som ikke ønsker sit fulde navn frem, havde fået noget at vide om det.

Til B.T. oplyser Mette, at hendes profil med det enkle brugernavn var blevet inaktiv, før det blev overtaget.

Derudover henviser hun til et interview, som hun medvirkede i onsdag aften på 24syv i programmet 'Det Lille Mememageri'.

I det program forklarer Mette, at hun på et tidspunkt glemte kodeordet til profilen 'mette'. Derfor oprettede hun en ny profil - mens hun havde altså endnu havde den gamle, som hun bare ikke kunne logge ind på.

Nu har hun dog ingen muligheder for at logge på sin gamle profil mere, da brugernavnet er blevet 'overtaget' af Mette Frederiksen, der for fem dage siden kom på billeddelingstjenesten for første gang.

Og det gjorde hun under brugernavnet 'mette'.

I 'Det Lille Mememageri' fortæller Mette fra Køge, at hun først fandt ud af, at hendes gamle profil var blevet lukket, og brugernavnet overtaget af landets statsminister, da hun blev kontaktet af en masse journalister, der ville høre hende om, hvordan det var foregået.

Videre forklarer hun, at hun ikke selv har hørt noget fra Socialdemokratiet i den forbindelse.

»Jeg blev da lidt overrasket over at finde ud af det. Det kunne da have været meget rart lige at høre fra dem (partiet, red.), inden at de tog ens profil. Men sådan er det nok, når man har nogle rettigheder. Så behøver man ikke høre folk ad,« siger Mette i programmet.

Til B.T. oplyser Socialdemokratiets partisekretær, Jan Juul Christensen, at partiet anmodede Facebook - som ejer Instagram - om brugernavnet:

'Vi anmodede Facebook om brugernavnet, da det tilhørte en inaktiv profil, der ikke var blevet brugt i ni år,' lyder det i en mail.

Efter 'god dialog med Facebook' overførte Facebook brugernavnet til partiet:

'Det hele er foregået i overensstemmelse med Instagrams juridiske retningslinjer,' oplyser Jan Juul Christensen.