Mette Frederiksen skulle klokken 11.00 have præsenteret ændringer i regeringen for dronningen på Amalienborg.

Det er på mange måder en særlig tid, vi lever i.

På grund af coronasmitte i statsminister Mette Frederiksens (S) familie vil hun i dag orienterer dronning Margrethe telefonisk om ministerrokaden efter fødevareminister Mogens Jensen (S) afgang på grund af minksagen.

Det er højest usædvanligt, da det er kutyme, at statsministeren møder op på Amalienborg hos regenten. I stedet informerer hun telefonisk dronningen klokken 14.30.

Statsministeren har ikke været "nær kontakt" til den smittede, men vil ud fra forsigtighedshensyn blive testet og undlade at møde op hos dronningen.

Torsdag morgen meldte Statsministeriet selv et tidspunkt for besøget ud, og derfor vækker det opsigt, at det ændres under en time før besøget.

Der vil være overdragelser i flere ministerier klokken 16. Det betyder, at rokaden vedrører mere end én person, som skal tage over efter Mogens Jensen.

Ved negativt testsvar vil statsministeren traditionen tro præsentere de tiltrædende ministre for offentligheden på slotspladsen.

Det sker i øvrigt på dagen, hvor statsministeren har fødselsdag, da hun fylder 43 år.

Det sker, efter at Mogens Jensen onsdag trådte tilbage som fødevareminister, efter at regeringen krævede alle mink aflivet. Det viste sig siden, at der ikke var lovgrundlag for det.

Ritzau er ved at undersøge, om det før er sket, at dronningen bliver orienteret telefonisk frem for fremmøde.

/ritzau/