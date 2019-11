Mandag ankom den berygtede syrienkriger Ahmad Salem el-Haj til Danmark under stor opmærksomhed.

Statsminister Mette Frederiksen (S) er dog langt fra tilfreds med, at Ahmad Salem el-Haj nu er at finde i landet.

Det skriver hun i et opslag på Facebook mandag aften.

'Mod vores ønske er der nu desværre fremmedkrigere, som kommer til Danmark. Lad mig sige noget direkte til jer: I er ikke velkomne i Danmark,' indleder statsministeren sit opslag med.

Hun slår derefter fast, at fremmedkrigere med dobbelt statsborgerskab vil blive frataget deres danske statsborgerskab, hvis og såfremt de returnerer til Danmark.

Det gør sig dog ikke gældende i sagen om Ahmad Salem el-Haj, da han udelukkende har dansk statsborgerskab. Det kan man læse mere om her.

Netop Ahmad Salem el-Haj har, siden han i 2013 tog til Syrien for at bekæmpe Assad-regimet og siden tilsluttede sig Islamisk Stat, været berygtet herhjemme.

Det skyldes en propagandavideo fra samme år, hvori han samt tre andre danske syrienkrigere beskød billeder af flere kendte danskere - heriblandt Anders Fogh Rasmussen, Lars Hedegaard, Naser Khader og Kurt Westergaard.

Ahmad Salem el-Haj blev i løbet af sin tid i Syrien skadet, da han blev ramt af en bombe i den daværende IS-hovedby Raqqa.

Siden har han siddet fængslet i Tyrkiet for at tilslutte sig netop IS. Og det er fra Tyrkiet, han mandag ankom til Danmark, hvor han tirsdag skal i grundlovsforhør. Han er sigtet for tilskyndelse til forbrydelse og terrorisme samt frihedsberøvelse.

I sit opslag på Facebook henvender Mette Frederiksen sig også til danskerne.

'Til alle jer andre: De her mennesker har vendt os ryggen. Vi arbejder videre for at finde internationale løsninger, så de kan retsforfølges i de områder, de måtte have begået forbrydelser,' skriver hun afsluttende.