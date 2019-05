LA og K ser gerne, at familier selv kan lave mad på Udrejsecenter Sjælsmark, og det er S-formanden med på.

Sundhedspolitikken fylder for lidt, og Socialdemokratiet kommer med en økonomisk plan i valgkampen.

Det konstaterede S-formand Mette Frederiksen fredag, da hun meldte sig ind i valgkampen, efter at have været fraværende med sygdom i valgkampens tre første dage.

Og ellers handlede det om at samle op på en række politiske udmeldinger fra de seneste dage.

Fredag er forholdene for børnene på Udrejsecenter Sjælsmark på den politiske dagsordenen. Det sker, efter at regeringspartierne Liberal Alliance og De Konservative har ændret holdning på området.

Konkret vil LA og K nu lade familierne på Sjælsmark lave deres egen mad. Hidtil har regeringen stået fast på, at det ikke skal være en mulighed. Venstre, det tredje regeringsparti, er fortsat lodret imod.

Mette Frederiksen er indstillet på at forbedre forholdene - også omkring mad, siger hun.

- Det kommer an på, hvordan man gør det. Der er tale om afviste asylansøgere. Det skal vi holde fast i.

- Hvis man eksempelvis begynder at tilbyde kontante ydelser, i lighed med hvad man har i kontanthjælpssystemet, så er jeg ikke sikker på, at det er den rigtige vej at gå.

- Jeg har ikke noget problem med, at man laver mad, siger Mette Frederiksen.

Hun undrer sig over, at udmeldingen fra LA og K først kommer nu.

S-formanden har besøgt Sjælsmark for at se på forholdene.

- Der er ikke en vuggestue på Sjælsmark. Det vil være et rigtig vigtigt initiativ. Der er flere børn, der har behov for et skoletilbud uden for Sjælsmark.

- Der er flere børn, som har behov for ordentlige fritidsaktiviteter, siger hun.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har ikke meget at sige til emnet.

- Det er et synspunkt, som jeg noterer, og så kan jeg ikke sige meget mere om det. Dem, der for alvor kan forbedre de børns vilkår, det er deres forældre, som sådan set ikke burde være her, men som burde rejse.

- Og dem vil vi meget gerne hjælpe med at rejse. Også på en ordentlig måde, så de kan få en god start på et det liv i et andet land, som ikke er Danmark, siger han.

Udlændingeordfører Martin Henriksen (DF) kritiserer Mette Frederiksens udmelding.

- Vi skal ikke begynde at lempe vilkårene på Sjælsmark, siger han.

Ifølge De Radikales leder, Morten Østergaard, er det positive toner fra S. Men der skal mere til. Børnene skal helt ud af Sjælsmark.

- Udfordringen er, at børn lever der på ubestemt tid under nogle vilkår, vi ikke vil acceptere noget andet sted i Danmark, siger Østergaard.

