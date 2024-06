Socialdemokratiet er gået "en del" tilbage, konstaterer Mette Frederiksen i et opslag på Instagram.

Statsminister Mette Frederiksen (S) kalder sit partis tilbagegang ved søndagens europaparlamentsvalg for "rigtig træls".

I et opslag på Instagram hæfter hun sig først ved, at Socialdemokratiet har nået sit mål om at bevare dets tre mandater i EU-Parlamentet.

- Samtidig går vi tilbage i procent af stemmerne. Selv om vi før har oplevet større tilbagegang, så er det en del denne gang, og det er på godt jysk rigtig træls, skriver den socialdemokratiske formand i opslaget.

Socialdemokratiet står til at få 15,6 procent af stemmerne. Det er en tilbagegang på næsten seks procentpoint i forhold til valget i 2019. Samtidig bliver SF større end Socialdemokratiet.

Mette Frederiksen har ikke deltaget søndag i Socialdemokratiets valgfest. Det skyldes, at hun fredag blev overfaldet på Kultorvet i København af en påvirket mand, som en læge har kaldt psykisk uligevægtig.

Det er en 39-årig polsk mand, der ikke taler dansk, som er sigtet for vold i sagen.

Statsministeren blev ramt af et slag med knyttet hånd på sin ene overarm, så hun kom "ud af kurs". Det fremgår af en sigtelse, som lørdag blev læst op til et retsmøde i Retten på Frederiksberg.

Det var i stedet spidskandidat Christel Schaldemose, der holdt tale ved Socialdemokratiets valgfest. Her erkendte hun partiets valgnederlag ved at sige, at resultatet ikke "er godt nok".

Efterfølgende forlod Christel Schaldemose festen uden at stille op til interview.

I Instagram-opslaget lyder det også fra Mette Frederiksen, at Danmark skiller sig ud, da højrefløjen "i store dele af Europa er gået markant frem".

- Langt de fleste danske EU-parlamentarikere vil repræsentere et parti, der grundlæggende er tilhænger af EU-samarbejdet. Det vil jeg glæde mig over en aften som i aften. For der er virkelig brug for et stærkt Europa i de kommende år, skriver statsministeren.

