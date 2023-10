Mette Frederiksen har en udtrykt en nærmest uforbeholden opbakning til Israel efter angrebet fra terrororganisationen Hamas for en præcis en uge siden.

I disse timer forbereder Israel ifølge premierminister Benjamin Netyanhu sig på 'det næste skridt' i den voldsomme krig, der er er brudt ud.

Men der er grænser for, hvor voldsom den planlagte israelske modoffensiv må blive.

I hvert fald hvis Israel fortsat være sikre på hundrede procents opbakning fra dansk side.

Sådan lød det lørdag aften fra statsminister Mette Frederiksen.

Her deltog hun sammen med blandt andre Dronning Margrete, udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M), og den israelske ambassadør i Danmark i en mindehøjtidelighed for ofrene for Hamas' angreb.

Mette Frederiksen, hvor er grænsen for hvor aggressivt det israelske modsvar må være for at landet stadig kan regne med at få opbakning fra Danmark?



»Det er to ting i det her. På den ene side er Israels ret til at forsvare sig selv indiskutabel, og det har der været meget bred opbakning til internationalt. Israel er blevet angrebet af en terrororganisation, og man har ret til at forsvare sig selv, lød det fra Mette Frederiksen før hun fortsatte:

»Men det skal selvfølgelig foregå inden for den internationale ret og de regler, der er for situationer som den her. Og det er Israel, der har ansvaret for at leve op til det.«

Så hvis Israel forbryder sig imod folkeretten kan de ikke længere regne med dansk opbakning?

»Altså … Vi bakker Israel op, og Israel har ret til at forsvare sig selv. Jeg kommer ikke til at gå ind i juridiske diskussioner undervejs. Vi lægger til grund, at de regler, der er, de bliver overholdt.«

Hvis der kommer billeder frem af, at der sker krigsforbrydelser fra israelsk side mod palæstinensere, kan Israel så stadig regne med dansk opbakning?

»Det er blevet sagt af flere fra det internationale verdenssamfund, og det gælder også fra dansk side, at Israel skal overholde de regler, der er. Det er en meget svært situation, og jeg tror, vi allesammen har en meget stor medfølelse for alle de civile ofre, men jeg kommer ikke til at gå ind de juridiske spørgsmål.«

Så det er ikke en ubetinget opbakning fra dansk side, der er tale om?

Det svarede Mette Frederiksen ikke på, og vendte rundt for at gå ind til mindehøjtideligheden i synagogen.

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, meldte torsdag ud, at Israel har ret til at forsvare sig selv, men at modsvaret skal være 'proportionelt'.

Også Venstres forsvarsminister Troels Lund Poulsen har udtalt, at Israels handlinger skal holde sig inden for den humanitære folkeret, der også kaldes for 'krigens love'.

Den består af Genève-konventionerne, der indeholder regler om beskyttelse af krigens ofre og Haag-konventionerne, der regulerer de metoder og våben, der kan bruges under en væbnet konflikt.

Antallet af dødsofre i Israel og Gaza er fortsat med at stige voldsomt. Du kan følge situationen minut for minut på vores liveblog.