I et opslag på Facebook slår statsminister Mette Frederiksen fast, at hun ikke mener, der bør ændres ved den eksisterende abortlovgivning.

»Selvom jeg i mange andre spørgsmål er meget opmærksom på nuancer og dilemmaer, så har jeg det anderledes med abortspørgsmålet. Enten er vi for. Eller også er vi imod. Der er ikke en mellemvej,« skriver statsministeren søndag eftermiddag.

Mette Frederiksens opslag kommer, i kølvandet på at det nye medlem af Kristendemokraterne, Jens Rohde, i den forgangne uge meldte ud, at partiet mener, vi i Danmark bør nedbringe antallet af aborter.

Der foretages lige nu omkring 15.000 aborter årligt. Primært i aldersgruppen 20-24 år.

Mette Frederiksen skriver videre i sit opslag, at hun mener, at kvinder skal have lov til at bestemme over deres egen krop.

»Graviditeter har stadig så forskellige historier, at der skal være mulighed for at træffe det for mange svære valg om en abort. Lad os holde fast i de sejre, vi har opnået. Om det hedder abort eller fri abort gør ingen forskel i min verden. Det gør kvinders uindskrænkede ret til at bestemme over egen krop og fremtid derimod. Lad os ikke gå på kompromis,« skriver Mette Frederiksen.

Kristendemokraterne blev skabt som et kristent protestparti i 1970 som en konsekvens af diskussionen om netop fri abort.

I partiets principprogram fra 2008 står der, at »loven om fri abort er principielt uacceptabel«. Men nu har ordene altså fået en ny lyd.

Jens Rohde har skiftet parti flere gange. Nu er han medlem af Kristendemokraterne.

I partiets manifest, som det fremlagde synkront med Jens Rohdes indtræden i partiet, lyder det nu, at det vil kæmpe for at få nedbragt antallet af aborter.

