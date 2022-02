Statsminister Mette Frederiksen reagerer nu på drabet på Mia Skadhauge Stevn.

På sin Instagram skriver hun, at hun sender tanker til familien, venner og pårørende:

'Det knuser mit hjerte. En festlig aften, der ender som det værst tænkelige mareridt. En ung kvinde på vej hjem. Det føles så uendeligt meningsløst,' lyder det videre fra Danmarks statsminister.

Drabet på 22-årige Mia Skadhauge Stevn har fyldt mediebilledet den seneste tid, hvor to 36-årige mænd i første omgang blev anholdt og sigtet for drabet. Efter grundlovsforhør torsdag blev den ene af de to dog løsladt, mens den anden er varetægtsfængslet i fire uger.

Begge er stadig sigtet for drab.

På et pressemøde torsdag aften bekræftede politiet, at man i Dronninglund Storskov har fundet dele af et menneske.

Politiet formoder, der er tale om Mia. To mænd på 36 år er sigtet i sagen.

Fredag beder politiet stadig offentligheden om hjælp, da man vil kortlægge en bils færden præcist.

Foto: Nordjyllands Politi Vis mere Foto: Nordjyllands Politi

Bilen er en sort Golf 2.0 TDI fra 2015 på papegøjeplader.

Hvis man har oplysninger i sagen, kan man kontakte politiet på telefon 114.