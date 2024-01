Regeringen oplever fremgang i meningsmålingerne, og det kan den takke kong Frederik for. Det siger B.T.s politiske analytiker, Henrik Qvortrup.

»Det er nok en stigning, som man kan kalde kongeeffekten. Der er ikke sket noget politisk over jul og nytår, som kan forklare fremgangen,« siger han og fortsætter:

»Det er ikke sådan, at tiøren pludselig er faldet for danskerne, og nu kan de se det politiske formål med regeringsprojektet.«

SVM-regeringen har mere eller mindre oplevet konstant nedtur i meningsmålingerne, siden den tiltrådte, men pludselig går det fremad.

Regeringspartierne Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne har samlet set opnået en stigning i opbakningen på 4,0 procentpoint siden 23. december ifølge en meningsmåling fra Voxmeter.

Årets første meningsmåling fra @voxmeter:



Fremgang til alle regeringspartier - i alt 4 %-p mere end før jul. Socialdemokratiet 22,1%, Venstre 11,3%, Moderaterne 6,8%, Nye Borgerlige ikke overraskende gået tilbage til 0,9 % (1/3 af interviewene gennemført før udmeldingen).

Regeringen nåede at varsle, at den var på vej med et ældreudspil lige inden juleferien, men det druknede i dronning Margrethes beslutning om at abdicere.

Statsminister Mette Frederiksen forklarede også selv, at hun havde skrevet sin nytårstale om, og at regeringen nu satte den store ældredebat på pause indtil tronskiftet.

»Der har blot været nogle forblommede almindeligheder og nogle reklamer i bybilledet, som man jo allerede havde betalt for i forvejen,« siger Henrik Qvortrup og fortsætter:

»Især Mette Frederiksen har jo formået at tage scenen i hele tronskiftet. På den måde er hun blevet en af hovedpersonerne i en folkelig begivenhed, som danskerne har følt meget glæde ved. Det har også betydet et fravær af kritisk presse.«

Han forklarer, at fremgangen ikke fortsætter, men tværtimod kan dykke igen, hvis ikke regeringen træder i karakter politisk.

»Nu skal der leveres på ældredagsordenen og andre politiske sager over det næste halve år. Ellers falder vælgerne fra igen,« siger Henrik Qvortrup.

Han forklarer, at fremgangen ikke skal overfortolkes som en stor sejr for SVM-regeringen.

»Regeringen er stadig langt efter valgresultatet, og det er stadig et miserabelt udgangspunkt (for et valg, red.). Men det har sandsynligvis en psykologisk betydning, at der er fremgang,« siger Qvortrup.

