Udlændingepolitikken er den største knast i forhandlingerne mellem Socialdemokratiet og de andre partier i rød blok.

Det siger den kongelige undersøger, Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen, da hun kigger forbi Egmonts telt i Allinge fredag morgen.

Forhandlingerne går godt, siger hun, men det er tydeligt, at de kan være meget langvarige og besværlige.

»De vælgere, der vil have bedre klima og velfærd, har fået det bedste valg i mands minde. Så det ville jo være tudetosset at smide sådan et resultat på gulvet. I ville jo nok også syntes, det var underligt, hvis vi skulle have et nyvalg, ikke,« siger Mette Frederiksen henvendt til publikum.

Folkemøde 2019. Danmarks sandsynligvis kommende statsminister Mette Frederiksen gæster Egmont-teltet i en live-udgave af Euroman. Mette Frederiksen besøgte også teltet sidste år, hvor hun afslørede, at hun vil give USAs præsident Donald Trump en krammer, hvis hun bliver statsminister. Kom og hør, hvad Euromans chefredaktør Karl Erik Stougaard får ud af hende i år. Allinge fredag den 14. juni 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Folkemøde 2019. Danmarks sandsynligvis kommende statsminister Mette Frederiksen gæster Egmont-teltet i en live-udgave af Euroman. Mette Frederiksen besøgte også teltet sidste år, hvor hun afslørede, at hun vil give USAs præsident Donald Trump en krammer, hvis hun bliver statsminister. Kom og hør, hvad Euromans chefredaktør Karl Erik Stougaard får ud af hende i år. Allinge fredag den 14. juni 2019. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Torsdag sagde den radikale leder Morten Østergaard, at det er meget vigtigt at nå et kompromis og danne en regering, der er levedygtig i mange år. Efter mødet spørger B.T., Mette Frederiksen hvordan, hun oplever det.

»Vi har et godt forhandlingsmiljø. Parterne har ikke forladt deres velkendte positioner. Men vi har et ønske om, at det skal lykkes.«

Er I inde i substansen i forhandlingerne, eller har I mest fremlagt jeres positioner?

»Vi skal gøre valgets tale konkret Nu holder vi en lille pause pga. Folkemødet og starter op i morgen,« siger Mette Frederiksen.

»Parolerne fra valgkampen er lagt til side. Og vi kender jo hinandens positioner. Men klimaet i forhandlingslokalet er godt, og vi har det også sjovt. Vi griner meget, og vi har en sjov, ordentlig tone. Jeg tror, journalisterne er lidt skuffede. For de havde forventet et kæmpe drama,« siger Mette Frederiksen.

»Tror du, du bliver statsminister,« spørger intervieweren, Euromans chefredaktør Karl Erik Stougaard.

»Jeg håber det. Der er et meget stort rødt flertal, og opbakningen til de blå partier er faldet kraftigt,« siger Mette Frederiksen.

Hvis hun bliver statsminister, vil hun samle mere magt i et styrket Statsministerium, siger hun.

»Jeg vil engagere mig personligt i hovedområderne: Børn, klima, velfærd og værdig tilbagetrækning. Og jeg vil blande mig i detaljerne. Det er jo områder, jeg personligt går meget op i,« siger hun.

Hun står stadig helt fast på, at den hårde udlændingepolitik skal fastholdes - dog skal børn på Sjælsmark udrejsecenter have bedre forhold.

»Jeg vil gerne sørge for at de får en vuggestue, og generelt bedre forhold. Vi kan sagtens have en stram udlændingepolitik uden at det bliver skørt.«

»Men vi skal ikke åbne op for, at der kan komme flere til landet end nu. Da jeg var barn i Aalborg, var er næsten ingen i Danmark med ikke vestlig baggrund. Nu er der næsten en halv mio. Om det er mange, er der sikkert forskellige meninger om. Men det er i hvert fald sikkert, at integrationen skal fungere bedre. Især er der alt for mange kvinder med ikke vestlig baggrund, der ikke er på arbejdsmarkedet,« siger Mette Frederiksen.

Efter valget er hun også nået frem til, at det er for nemt at stille op til Folketinget for nye små partier.

»Jeg synes, det skal være sværere at stille op. Det gør jo det hele mere bøvlet at der er så mange partier. Og hvis det fortsætter på denne måde, er der måske tre-fire partier mere ved næste valg,« siger hun.

En af de oplevelser fra valgkampen, der har sat sig tydeligt spor, handler også om Stram Kurs-bossen Rasmus Paludan.

»Mange børn med ikke vestlig baggrund har spurgt mig, om det virkelig er meningen at Rasmus Paludan vil smide dem og deres familier ud af landet. Det gør indtryk,« siger Mette Frederiksen.