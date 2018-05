Står det til Socialdemokratiet, skal Danmark have en grøn fremtidsfond og pant på flere ting.

København. Socialdemokratiets nye klima- og energiudspil, der er fremlagt torsdag i Kolding, er et valgoplæg.

Det siger Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, som også mener, at udspillet kan bruges i forhandlingerne om et nyt energiforlig.

- Det her er et udspil fra Socialdemokratiet, og det er også et valgoplæg, det er klart. Vi vil allerede kaste det ind i energiforhandlingerne, som er gået i gang med regeringen, siger hun.

Regeringen fremlagde i april et energiudspil, der ifølge Frederiksen ikke var "ambitiøst nok". Det mener hun til gengæld, at Socialdemokratiets udspil er.

- Der er ingen tvivl om, at vi sætter ambitionsniveauet betydeligt højere end regeringen. Det gør vi på havvind, energieffektivisering og forskning.

- Vi vil forsøge at trække regeringen så langt i vores retning, og så må vi se, hvor langt vi kommer med vores mandat, slår hun fast om de igangværende energiforhandlinger.

Socialdemokratiet vil bygge tre havvindmølleparker med en kapacitet på 2500-3000 megawatt, indføre pant på blandt andet flere typer af flasker og have 500.000 elbiler i 2030.

Derudover vil partiet oprette en grøn fremtidsfond - "The Global Future Foundation" - der skal være med til at løse de globale problemer, som klimakrisen og den voksende verdensbefolkning skaber.

Når Danmark skal gå forrest i at løse problemerne, er det ifølge Frederiksen, fordi vi har forudsætningerne for det.

- Vi er kendt for det grønne ude i verden. Det er Danmark, mange lande kigger til, når de gerne vil være fri af fossile brændstoffer, have mere vedvarende energi og være dygtigere på affald og vand.

- Den stjerne, vi har derude, skal blive ved med at stå og lyse, og nu skal vi tage det næste skridt, siger hun.

Fremtidsfonden skal være statslig ejet, men politisk uafhængig, foreslår Socialdemokratiet, og der skal skydes 20 milliarder kroner ind i fonden.

Pengene skal dog ikke komme fra den offentlige saldo, men finansieres som Vækstfonden med en finansiel transaktion, forklarer Frederiksen.

- Det er ikke en del af det offentlige forbrug, det er ikke en del af overenskomstforhandlingerne.

- Det er måske lidt populært sagt at tage noget af statens formue, som vi ikke ville bruge på andre ting, og kanalisere det ud i erhvervslivet, siger hun.

Der skal senest afholdes folketingsvalg i juni 2019. Men selv hvis der er et rødt flertal herefter, er det ifølge Frederiksen ikke givet, at hele udspillet gennemføres.

- Der er ikke ét parti, der får gennemført hele sin politik, siger hun.

- Men jeg tror, at noget af det, vi gerne vil for eksempel at mindske plastikforurening - er noget, vi kan gøre med de øvrige røde partier.

