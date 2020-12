Hvad skal vi gøre ved de stigende smittetal, og hvordan forholder vi os til corona her op til jul? – Spørgsmål, som nok ligger mange på sinde i disse dage.

Men nu er Mette Frederiksen ude med et svar: Flere restriktioner.

Det fortæller statsministeren i et anden søndag i advent-opslag på Facebook søndag eftermiddag. Her skriver hun, at mange tiltag allerede er taget i brug, men at coronasituationen nu er så bekymrende, at flere restriktioner er på vej.

»Vi har allerede taget mange tiltag for at reducere aktiviteten i samfundet og dermed nedbringe smitten. Men situationen er bekymrende, og vi vil sætte ind, så vi forhåbentlig kan få bedre styr på smitten inden jul. Derfor forbereder vi yderligere tiltag.« Skriver hun på Facebook.

Og noget kunne tyde på, at tiltaget om flere restriktioner har fyldt i Mette Frederiksens tanker i et par dage.

Lørdag satte Mette Frederiksen sig nemlig også til tasterne og skrev et Facebook-opslag. Her skrev hun, at hun kraftigt overvejede flere restriktioner:

»Vi overvejer kraftigt, om der er behov for at skærpe restriktionerne endnu mere. Vi skal have bedre styr på smitten inden jul. Det håber jeg på alles opbakning til.« Skrev statsministeren.

Søndag blev det så en realitet, at restriktionerne kommer. Men hvilke der er tale om, og hvornår de træder i kraft, ved vi ikke endnu.

I søndagens opslag hænger Mette Frederiksen de kommende restriktioner op på et voldsomt stigende smittetal, som vi har set de seneste uger.

Lørdag var der 2.115 nye smittetilfælde, og søndag var der 1.745.