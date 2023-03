Lyt til artiklen

Mette Frederiksen vil hverken svare journalister eller folketingspolitikere.

»Det er jo helt bizart,« siger formand for Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt.

B.T. kunne lørdag afdække, at Mette Frederiksens departementschef Barbara Bertelsen blev orienteret om en mail, hvori Søren Brostrøm frarådede at lukke samfundet, da covid-19-pandemien netop var kommet til Danmark.

På trods af det sagde Mette Frederiksen på det historiske pressemøde 11. marts 2020, at det var »myndighedernes anbefaling« at gennemføre den store nedlukning.

Peter Skaarups (DD) §20-spørgsmål bliver ikke besvaret af Mette Frederiksen. Foto: Mads Claus Rasmussen

Derfor er det ny viden Der er skrevet både bøger og rapporter om regeringens håndtering af coronakrisen, men denne historie har aldrig været fremme. I rapporten 'Håndteringen af covid-19 i foråret 2020' fremgår det på side 217, at det ikke uddybes, om Per Okkels videreformidlede Søren Brostrøms mail til regeringen: »Det er heller ikke uddybet, hvorvidt departementschefens (Per Okkels, red.) formulering om proportionalitetsprincippet skal forstås sådan, at han over for regeringen har undladt at videreformidle Sundhedsstyrelsens manglende opbakning til de foreslåede tiltag.« I bogen 'Det første år' om Mette Frederiksens første år som statsminister er mødet 11. marts beskrevet. Men det fremgår ikke af bogen, at Per Okkels gav Barbara Bertelsen en mundtlig orientering om Søren Brostrøms mail ved mødet. Til gengæld står der i bogen, at Per Okkels undlod at sende mailen videre til nogen.

Nu ønsker statsministeren hverken at svare på Morten Messerschmidts eller Peter Skaarups (DD) spørgsmål om sagen.

Morten Messerschmidt og Peter Skaarup har bl.a. spurgt, om Mette Frederiksen bevidst talte usandt på pressemødet, når det nu er kommet frem, at Statsministeriets top var orienteret om Brostrøms mail.

Men det finder statsministeren »ikke anledning til at besvare«, skriver hun i et skriftligt svar.

Hun mener, at hun allerede har svaret på nok spørgsmål om baggrunden for nedlukningen, og henviser til et samråd for tre år siden.

Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, er dybt forundret over, at Mette Frederiksen ikke ønsker at svare. Foto: Liselotte Sabroe

Her blev Mette Frederiksen afkrævet svar på, hvilke myndigheder der havde anbefalet en nedlukning. Det kunne hun dog ikke dengang svare præcist på.

Sagen er igen blevet aktuel efter B.T.s artikel fra i lørdags, mener Peter Skaarup (DD).

»Der er en grund til, at vi stiller spørgsmål i Folketinget omkring det her. Der er kommet nye oplysninger,« siger han.

Tror du, at hun var bekendt med det, da hun lukkede samfundet ned?

»Ja, det er så et af de spørgsmål, jeg gerne vil have stillet. Det er vel ikke for meget forlangt, at man som statsminister møder op i Folketinget. Minister betyder tjener,« lyder det fra Peter Skaarup.

Morten Messerschmidt stemmer i:

»Der er jeg dybt forundret over, at statsministeren ikke selv kan se en interesse i at forklare sig.«

B.T. har forelagt Morten Messerschmidt og Peter Skaarups kritik for Statsministeriet, men det har ikke været muligt at få en kommentar.