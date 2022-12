Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mette Frederiksen har længe haft tre såkaldt særlige rådgivere.

Nu har hun én mindre.

Sofie Findling stopper nemlig nu som særlig rådgiver i Statsministeriet.

Det skriver hun i et opslag på LinkedIn.

»Det var historisk at danne en ny bred regering henover den politiske midte. Det har jeg siden valgdagen brugt al min energi på, og det grundlag, der nu ligger, er både ambitiøst, retfærdigt og ansvarligt,« skriver Sofie Findling i opslaget.

»Men jeg har besluttet mig for, at regeringsdannelsen også er et punktum for min tid i Statsministeriet for nu. Det har ikke været en let beslutning – jeg har mange kilometer i benene endnu, og jeg har elsket at gå på arbejde hver dag.«

Sofie Findling har været ansat som særlig rådgiver for Mette Frederiksen i Statsministeriet siden november 2020. Før det var hun ansat som særlig rådgiver for daværende erhversminister Simon Kollerup.

Før det var Sofie Findling ansat som politisk konsulent i Socialdemokratiet.

»Nu skal jeg holde juleferie, og så vil jeg finde ud af, hvad fremtiden bringer. Send en besked min vej, hvis vi skal tage en kop kaffe,« skriver Sofie Findling i opslaget.

Mette Frederiksens to andre rådgivere er stabschef i Statsministeriet Martin Justesen og Nana Zarthine Christensen.