Mette Frederiksen var lige ved at give op.

»Ja, og der må jeg sige, at der var jeg ved at være der … Måske var jeg også ved at være lidt træt oven på et langt forår. Jeg tænkte: Altså det kan ikke lade sig gøre, der bliver ved med at være forhindringer,« lyder det fra den danske statsminister.

I et interview med Femina fortæller hun, hvordan i sommer var nået dertil, at hun efterhånden ikke kunne se, hvordan det skulle lykkes at blive gift med kæresten Bo Tengberg. Her havde de netop for tredje gang måttet aflyse den lykkelige begivenhed – denne gang fordi et europæisk rådsmøde blev lagt lige præcis på den juli-lørdag, parret skulle have sagt 'ja' til hinanden.

Forinden var vielse og fest blevet aflyst på grund af først valgkampen i 2019 og siden på grund af coronapandemien i foråret 2020.

Men Mette Frederiksen og Bo Tengberg blev gift. Endda også i juli i år.

Og det var faktisk ikke på grund af den ellers så handlekraftige, socialdemokratiske statsminister, der dengang i flere måneder havde været særdeles optaget af at håndtere coronakrisen.

»Så sagde Bo heldigvis: 'Det skal nok lykkes', og i løbet af få timer dagen efter fik han flyttet alt,« fortæller Mette Frederiksen til Femina om dengang, hun var ved at miste bryllupstroen.

I stedet for på en lørdag blev parret gift en helt almindelig onsdag, lige præcis midt juli. Det skete i Magleby Kirke på Møn.

Mette Frederiksen og Bo Tengberg kysser foran Magleby Kirke, efter at de er blevet gift. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Mette Frederiksen og Bo Tengberg kysser foran Magleby Kirke, efter at de er blevet gift. Foto: Mads Claus Rasmussen

Siden har Mette Frederiksen på Instagram beskrevet den store begivenhed sådan her:

'Sommeren går på hæld. En sommer, der blev noget helt særligt for os. 2020 vil utvivlsomt blive et af de sværeste år i nyere tid. Heldigvis er det også en tid med fællesskab og kærlighed,' lød det.

I interviewet med Femina fortæller statsministeren, at alle de inviterede gæster undtagen 'en enkelt eller to' kunne komme til sommerbrylluppet, selv om det blev aflyst og flyttet med kort varsel.

Mette Frederiksen og filmfotografen Bo Tengberg har været kærester siden 2014 og blev forlovet i 2017.