Statsminister Mette Frederiksen (S) ser med stor alvor på de anklager om krænkelser, som er rejst mod Københavns overborgmester, Frank Jensen (S).

Hun siger samtidig, at der endnu ikke er truffet konklusioner i sagen om ham.

- Jeg ser med meget stor alvor på de anklager, der er rejst. Det er åbenlyst, at vi i Socialdemokratiet også har problemer. Det skal ændres nu.

- Chikane og krænkelser kan ikke forsvares. Vi skal i fællesskab skabe en kultur, hvor det ikke er i orden. Hverken i ord eller handling, siger Mette Frederiksen i en skriftlig kommentar.

Hun understreger, at der ikke er taget stilling til sagen.

- Jeg vil gerne gøre det klart, at der ikke er truffet nogen konklusion i sagen om Socialdemokratiets næstformand og overborgmester i København, Frank Jensen, siger Mette Frederiksen.

Meldingen fra formanden fra Socialdemokratiet kommer, efter at Frank Jensen søndag aften fik opbakning fra partifæller ved et krisemøde i København.

Frank Jensen havde indkaldt til mødet, efter at en række sager om krænkelser af kvinder er blevet oprullet i medierne gennem de seneste dage.

22 ud af 32 deltagere ved mødet bakkede op om overborgmesteren.

Socialdemokratiet har etableret en advokatordning, hvor man kan indberette krænkende adfærd. Den er blevet bedt om at se på sagen med Frank Jensen.

Hvis man har været udsat for en krænkelse, bør man melde sig, lyder det fra Mette Frederiksen.

- Min utvetydige opfordring skal derfor være, at dem der måtte have været udsat for krænkelser, henvender sig til advokatfirmaet, så sagerne kan belyses fuldt ud, siger hun.

Alle partier i Københavns Borgerrepræsentation med undtagelse af Socialdemokratiet har opfordret til, at der bliver lavet en uafhængig undersøgelse af Frank Jensens krænkelser.

Samtidig mener flere partier, at Frank Jensen bør søge orlov, mens undersøgelsen pågår.

/ritzau/