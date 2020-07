Statsminister Mette Frederiksen skriver på Facebook, at ældreplejen i Danmark blandt andet mangler ressourcer.

Det gør statsministeren, efter at billeder fra et plejehjem af behandlingen af en ældre beboer har skabt debat. Billederne er fra en dokumentarfilm.

Dokumentaren, der er lavet for TV 2, har endnu ikke været vist. Men dele af den er blevet bragt af Ekstra Bladet, på trods af at Aarhus Kommune har fået nedlagt et midlertidigt forbud.

»Denne her sommer har budt på nogle hjerteskærende historier om mangel på værdighed for nogle af vores ældste. Jeg vil gerne dele mine tanker med jer.«

»Jeg oplever mange steder en ældrepleje, der er god. Hvor der er hjerterum, faglighed, gode relationer og godt humør. Jeg kender også eksempler på det modsatte. Distance, mangel på respekt og trøstesløshed,« skriver statsministeren.

Mette Frederiksen skriver yderligere om, hvor hun ser problemerne opstå:

»Tror, det er fra flere steder, og at det skyldes noget forskelligt. Helt banalt mangler der ressourcer. Hænder og hoveder. Tid og overskud. Vi er gået i gang med at prioritere velfærden igen, men det kommer til at tage tid,« skriver hun.

Ud over ressourcer skriver statsministeren, at familier bør tage et større ansvar for at besøge de ældre på plejehjemmene.

I de bragte dele af dokumentaren har flere af de ansatte en tone og en måde at omtale de ældre på, der virker stødende.

»Så er der det med tonen og ordentligheden. Jeg tror, vi har brug for mere ledelse, mindre bureaukrati og tid til, at den ældre kan leve et liv med valgfrihed, værdighed, omsorg og respekt.«

»Og medarbejderne? Langt, langt de fleste er fantastiske, og vi bør være dem dybt taknemmelige. Enkelte det modsatte. Og det må og skal være et ledelsesansvar at sikre, at vi har de rette til at passe på vores ældre,« skriver statsministeren.