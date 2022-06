Lyt til artiklen

Netop som vi går ind i den uge, som på grund af Minkkommissionens rapport meget vel kan blive den mest skelsættende i regeringens historie, så lancerer Socialdemokratiet endnu en politisk kampagne.

I et opslag over to sider i flere store aviser – blandt andre Jyllands-Posten og Politiken – forklarer statsminister Mette Frederiksen om de mange brede aftaler, som er indgået med alle partierne på hver side af Folketingssalen.

»Det er en kampagne, som både skal afbøde slaget fra Minkkommissionens rapport, men også anvendes til et kommende valg, hvis det bliver aktuelt,« siger politisk kommentator Søs Marie Serup.

Socialdemokratiets nyeste kampagne sætter fokus på, hvor mange politiske aftaler, som er skabt i samarbejde med de andre partier i Folketinget.

Annoncen viser et stort billede af Mette Frederiksen, men også ni mindre plakater med forskellige partiers typiske grafiske fremtoning, men hvor partibogstavet er lavet om til et A – Socialdemokratiets bogstav.

For eksempel er Venstres typiske hvide skrift på en blå baggrund sat ind, hvor der står »sammen har vi styrket vores sikkerhed«. Venstre orange V er vendt om og lavet til et orange A.

Socialdemokratiet indrykker brede annoncer i @jyllandsposten og @politiken på den første dag i ugen, hvor minkrapporten offentliggøres.



“Er der begået fejl undervejs? Ja. Og det vedkender jeg mig," skriver Mette Frederiksen. pic.twitter.com/D9R7GXyuO8 — Nikolaj Rytgaard (@nikolajrytgaard) June 26, 2022

»Langt de fleste aftaler – ni ud af ti – er indgået bredt hen over den politiske midte. Det viser, at det samarbejdende folkestyre lever i bedste velgående,« skriver statsministeren og fortsætter:

»Er der begået fejl? Ja. Og det vedkender jeg mig. Men resultaterne bør alle kunne være stolte over,« skriver statsministeren videre.

Søs Marie Serup forventer flere udspil fra regeringen de kommende dage op til Minkkommissionens rapport.

»Jeg er sikker på, der er planlagt en masse ting. Noget rykker man ud med og andre ting har man i baghånden,« siger Søs Marie Serup.

»Der er gjort meget fra regeringens side for at forberede sig på Minkkommisionens rapport. Der har været den såkaldte »skræmmekampagne om skræmmekampagnen«, hvor blandt andet Peter Hummelgaard og Mattias Tesfaye har angrebet tonen fra oppositionen,« siger Søs Marie Serup og fortsætter:

»Desuden har der været den anden side, hvor man viser, hvor imødekommende man er. Mette Frederiksens nye podcast er for eksempel et forsøg på at styrke den del af hendes profil, som handler om at være lyttende. Det går imod hendes image om at være magtfuldkommen,« siger Søs Marie Serup.

Statsminister Mette Frederiksen afhøres i Minkkommissionen. Foto: Linda Kastrup Vis mere Statsminister Mette Frederiksen afhøres i Minkkommissionen. Foto: Linda Kastrup

Tidligere på måneden kom statsministeren også med et udspil, hvor hun lagde op til et muligt regeringssamarbejde hen over midten.

Også dette blev flere steder tolket som spin, der skulle skabe et andet billede af Mette Frederiksen som en åben og imødekommende statsminister, hvor hun tidligere har fået kritik for netop lukkethed og magtfuldkommenhed

»Men kampagnen i dag mandag kan også bruges ved et valg. Der bliver sendt et klart signal om, at der er lidt af alle de andre i alt hvad regeringen laver. Det er sandt nok, men det er også sandt for alle andre regeringer,« siger Søs Marie Serup.