Velkommen tilbage fra sommerferien, Mette Frederiksen.

Danmarks statsminister annoncerede i torsdags, at hun vil bruge de næste par uger på at rejse rundt i det danske land for at tale med helt almindelige danskere.

Men nu må hun afbryde sin danmarksturné – i hvert fald midlertidigt – før den nærmest er gået i gang.

Søndag smed hendes kultur- og kirkeminister, Joy Mogensen, nemlig en politisk bombe.

Joy Mogensen på scenen ved Velkomstfest for OL-atleter i Experimentarium i Hellerup, med deltagelse af blandt andre Kronprins Frederik og Statsminister Mette Frederiksen, mandag den 9. august 2021.. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix) Foto: Martin Sylvest Vis mere Joy Mogensen på scenen ved Velkomstfest for OL-atleter i Experimentarium i Hellerup, med deltagelse af blandt andre Kronprins Frederik og Statsminister Mette Frederiksen, mandag den 9. august 2021.. (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix) Foto: Martin Sylvest

Hun trækker sig øjeblikkeligt fra dansk politik efter to år som minister. Hun har ikke mere overskud, lød det i afskedssalutten.

'I løbet af de sidste to år er jeg blevet minister, jeg har mistet en datter, og jeg har stået med håndteringen af corona i to ministerier, der blev overvældet af pandemien. Hver af de tre ting i sig selv er livsændrende udfordringer, og jeg er løbet tør for overskud,' skriver Joy Mogensen på Facebook.

Dermed skal Mette Frederiksen finde en ny minister til sit hold. Eller måske barsler hun med en større ministerrokade?

Ifølge flere kilder i og omkring regeringen, som B.T. har talt med, er det mest sandsynligt, at Mette Frederiksen henter en erstatning for Joy Mogensen i den socialdemokratiske folketingsgruppe. Og at der altså ikke kommer en større rokade.

Dels fungerer det nuværende ministerhold godt, og med det forestående kommunalvalg er timingen ikke til at lave den helt store rokade i startopstillingen på ministerholdet, lyder analysen.

Det er dog ikke fordi, det vrimler med oplagte kandidater til posten som kultur- og kirkeminister i Socialdemokratiet.

Ifølge B.T.s kilder er politisk ordfører Jesper Petersen og finansordfører Christian Rabjerg Madsen oplagte ministerbud, men er ikke ligefrem kulturpolitiske profiler.

Flere nævner et muligt comeback til Mogens Jensen, der har været partiets kulturprofil igennem et årti.

ARKIV - Minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde Mogens Jensen (S) under samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om aflivning af alle mink i Danmark før lovhjemmel var sikret, i Landstingssalen på Christiansborg i København, tirsdag den 17. november 2020.Onsdag ventes en redegørelse om ulovlig ordre i minksag, og det ser småt ud med opbakning til fødevareministeren ifølge støttepartier og politisk kommentator. Det skriver Ritzau, tirsdag den 17. november 2020.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere ARKIV - Minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde Mogens Jensen (S) under samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om aflivning af alle mink i Danmark før lovhjemmel var sikret, i Landstingssalen på Christiansborg i København, tirsdag den 17. november 2020.Onsdag ventes en redegørelse om ulovlig ordre i minksag, og det ser småt ud med opbakning til fødevareministeren ifølge støttepartier og politisk kommentator. Det skriver Ritzau, tirsdag den 17. november 2020.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

Han måtte i november trække sig som fødevareminister efter minkskandalen. En sag, som fortsat bliver undersøgt af granskningskommissionen, og som derfor gør det meget risikabelt at give Mogens Jensen et hurtigt comeback som minister.

Desuden nævner flere kilder den nuværende kulturordfører, Kasper Sand Kjær. Ikke mindst fordi han har været offensiv på mediepolitikken. Og med et kommende medieforlig som en bunden, kæmpe opgave i Kulturministeriet vil han ikke være på bar bund.

Men uanset om Mette Frederiksen vælger at ryste posen, eller om hun blot laver en enkelt indskiftning, så er det slut med Joy Mogensen på ministerholdet.

Joy Mogensen som minister var Mette Frederiksens opfindelse. Det var Frederiksen, som trak Roskilde-borgmesteren ind i på ministerkontoret, og udover at være partifæller har de to S-kvinder også et godt personligt forhold.

Statsminister Mette Frederiksen (S) under folketingets afslutningsdebat i folketingssalen, onsdag den 2. juni 2021.. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms Vis mere Statsminister Mette Frederiksen (S) under folketingets afslutningsdebat i folketingssalen, onsdag den 2. juni 2021.. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms

Men Joy Mogensens tid som minister har været med store bump på vejen.

Kulturlivets spydspidser har gang på gang været på nakken af hende, fordi de mente, at hun ikke kæmpede nok for kulturlivet under coronanedlukningerne.

Senest kom Joy Mogensens under nyt pres, fordi kirkerne kun måtte lukke et begrænset antal personer ind til bryllupper, konfirmationer og barnedåb, mens titusindvis af råbende og berusede fodboldfans måtte samles på stadion rundt om i landet.

»Jeg tror simpelthen ikke, at Joy Mogensen har sans for, hvad det er, hun gør,« sagde Hans Raun Iversen, professor emeritus i teologi på Københavns Universitet, til Jyllands-Posten.

Jeg er løbet tør for overskud. Joy Mogensen (S), tidligere kultur- og kirkeminister.

Inden for Christiansborgs mure har Joy Mogensens heller ikke været nogen superstjerne. Langtfra endda.

Flere kulturordførere har offentligt været ude med riven efter hende på et mere personligt plan.

»Vi har mistet tilliden til, at Joy Mogensen er i stand til at sikre, at vi fortsat har et rigt og velfungerende kulturliv efter krisen,« sagde De Radikales Zenia Stampe.

Joy Mogensens præstation som kultur- og kirkeminister har heller ikke givet mange point hos vælgerne.

I den seneste ministermåling, som YouGov har lavet for B.T., er Joy Mogensens bundskraberen på ministerholdet.

Joy Mogensen var ellers en populær og politisk stærk borgmester i Roskilde, inden hun blev minister. En omvæltning, som hun også selv kommenterede på Facebook søndag:

'Jeg har været bedst i mit liv som politiker, når jeg kunne samle mine politiske kolleger og samfundets aktører omkring visioner og løsninger. Den måde at arbejde på, som virkede for mig som lokalpolitiker, har jeg ikke kunnet tage med ind i landspolitik.'

B.T. har forsøgt at få et interview med Joy Mogensen, men hun har ikke ønsket at stille op.