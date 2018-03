S-formand har ikke mere at tilføje til Facebook-debat, hvor kvinde mener at have fået en racistisk kommentar.

København. Da Hanna Mohammed Hassan i sidste uge kritiserede Socialdemokratiets udlændingepolitik og rolle i arbejdsmarkedspolitikken på Mette Frederiksens Facebookside, svarede S-formanden tilbage med ordene:

- Det er hårde ord fra en ung kvinde, som Danmark har taget godt imod.

Den kommentar har Hanna Mohammed Hassan, som er dansker med somalisk baggrund, opfattet som racistisk.

Mette Frederiksen beklagede efterfølgende på Facebook sine udtalelser, som flere har tolket, som at hun skulle hævde, at man ikke må deltage i debatten, hvis man ikke er etnisk dansker.

Tirsdag havde pressen for første gang mulighed for at stille Mette Frederiksen spørgsmål til sagen.

Mette Frederiksen mener ikke, at hun vejer borgernes ord, alt efter om de er etnisk danske eller ej.

- Og det er klart, at jeg har et ønske om, at endnu flere med minoritetsbaggrund deltager i debatten.

- Jeg har i øvrigt selv opfordret mange dertil, og jeg synes, at det er rigtig godt, at der er rigtig mange, der tager del i den offentlige debat, siger Mette Frederiksen.

Hun vil ikke svare på, om formuleringen "det er hårde ord fra en ung kvinde, som Danmark har taget godt imod", var en fejl.

- Jeg har allerede sagt, at jeg er ked af, at det kunne misforstås i den retning. Og så har jeg i øvrigt ikke mere at tilføje, siger Mette Frederiksen og forlader derefter pressen på Christiansborg.

Hanna Mohammed Hassan er medlem af Enhedslisten. Hun har tidligere været medlem af Socialdemokratiet, men kender ikke Mette Frederiksen personligt.

- Jeg synes, kommentaren er racistisk, det er, som om hun prøver at gøre mig til andenrangsborger på grund af min hudfarve.

- Det er en udemokratisk adfærd for en statsministerkandidat, når jeg stiller kritiske spørgsmål til hendes stemme for lockouten og hendes ikkevestlige indvandringspolitik, sagde Hanna Mohammed Hassan i sidste uge.

/ritzau/