Mette Frederiksen ønskede ikke at kommentere Socialdemokratiets eksklusive erhvervsklub, da hun i dag stillede sig frem foran pressen.

B.T.s politiske redaktør, Henrik Qvortrup, forsøgte at få en uddybende kommentar fra Mette Frederiksen om, at man kan betale 20.000 kroner til en erhvervsforening, som ledes af Socialdemokratiet, og herefter komme til møder, hvor statsministeren også er med.

»Jeg forsøger at være ude bredt så meget som muligt, herunder i tæt dialog med dansk erhvervsliv. Det gør jeg så meget som muligt. Men når det handler om Socialdemokratiets erhvervsklub, må jeg henlede opmærksomheden til vores partisekretær,« sagde statsministeren på pressemøde efter spørgetimen i Folketinget.

Når du dukker op til de her møder, møder du så op i din egenskab af statsminister?

Jeg har ikke yderligere kommentarer til, hvordan partier organiserer deres politiske arbejde Mette Frederiksen, statsminister

»Jeg kommer ikke til at svare på yderligere spørgsmål, hvad det her angår. Der må I spørge partisekretæren.«

Er det rimeligt, at man har mulighed for at få særlig adgang til ministre, hvis man betaler 20.000 kroner?

»Jeg synes, det er vigtigt, at partierne overholder reglerne. Det skal Socialdemokratiet selvfølgelig også gøre.«

Er det rimeligt, at man skal betale for det?

For 20.000 kroner, så kan du komme med til møder med Mette Frederiksen og andre centrale ministre. Udemokratisk, lyder kritikken. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere For 20.000 kroner, så kan du komme med til møder med Mette Frederiksen og andre centrale ministre. Udemokratisk, lyder kritikken. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg har ikke yderligere kommentarer til, hvordan partier organiserer deres politiske arbejde,« sagde statsministeren og gav ordet til en anden spørger.

Altinget afslørede tirsdag, at man mod at købe sig adgang til Socialdemokratiets erhvervsforening Erhvervsforum Vækst DK bliver inviteret til fire til seks møder årligt, hvor man kan møde statsministeren samt andre centrale ministre.

Erhvervsklubbens sekretær, Jens Kramer Mikkelsen, der også er tidligere overborgmester i København, forklarer, at foreningens medlemmer er »virksomheder, erhvervsorganisationer og erhvervssammenslutninger«.

Roger Buch, der er forskningschef ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, kritiserer ordningen, som han mener er udemokratisk.

Portræt af politisk redaktør på B.T. Henrik Qvortrup ved Christiansborg Oktober 2020 Foto: Jon Wiche Vis mere Portræt af politisk redaktør på B.T. Henrik Qvortrup ved Christiansborg Oktober 2020 Foto: Jon Wiche

»Man fremmer en eksklusiv adgang. Det er grundlæggende en antidemokratisk idé, for hovedtanken i demokratiet er, at vi alle er lige,« siger han.

Henrik Qvortrup er ikke overrasket over, at Mette Frederiksen har en stærk modvilje mod at diskutere sagen.

»Det bryder med illusionen om, at statsministeren er der lige meget for alle danskere, og at man ikke skeler til, hvem der betaler,« siger Henrik Qvortrup og fortsætter:

»Jeg siger ikke, det er korruption, men det er et problem, fordi det minder om korruption, som jo netop er defineret ved, at nogen betaler noget for at få en særlig adgang til nogle andre, som så ultimativt handler på noget i den forbindelse,« siger B.T.s politiske redaktør.

Du kan også møde finansminister Nicolai Wammen til møderne i Socialdemokratiets erhvervsklub. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Du kan også møde finansminister Nicolai Wammen til møderne i Socialdemokratiets erhvervsklub. Foto: Mads Claus Rasmussen

Roger Buch redegør i Altingets artikel for, at erhvervsklubben – som også Venstre, Konservative og flere andre partier har – ikke er ulovlige, men at der er nogle faldgruber.

For eksempel er det ulovligt, hvis Mette Frederiksen dukker op i sin egenskab af statsminister. Hun må gerne dukke op i sin egenskab af socialdemokrat.

Den diskussion om kasketter ønskede hun heller ikke at gå ind i, da Henrik Qvortrup stillede spørgsmål om det.

»Når hun ikke direkte afviser, at hun er til de møder som statsminister, så er det fordi, at hun godt ved, at den diskussion ikke fører noget godt sted hen. Den ender i en diskussion, som Løkke havnede i, om at han nogle gange var privat-Lars og andre gange statsminister-Lars,« siger Qvortrup.

»Det er en dum sag for Mette Frederiksen, da den især for en socialdemokrat sender et dårligt signal om, at nogle har mere adgang til statsministeren end andre.

I valgåret 2019 har Socialdemokratiet modtaget 14,7 millioner kroner fra »faglige organisationer, virksomheder, foreninger og fonde«, som for eksempel Erhvervsforum Vækst DK, men det præcise beløb er altså ikke offentligt tilgængeligt.

Det vides kun, at Erhvervsforum Vækst DK har bidraget med mere end 20.900 kroner.