Mette Frederiksen er under stigende kritik for ikke at præsentere model for tidligere pension.

Da den snart 60 år gamle bryggeriarbejder Arne Juhl sagde ja til at deltage i Socialdemokratiets kampagne for tidlig pension, havde han formentlig ikke regnet med at blive selve symbolet på Socialdemokratiets udfordringer med at gennemføre valgløftet. Men det er han blevet. Og det blev understreget på Socialdemokratiets kongres i Aalborg.

Her slog Mette Frederiksen igen fast, at hun vil kæmpe for at gennemføre den tidlige pension, der skal hjælpe nedslidte som Arne Juhl til en "værdig" tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

- Vi gik til valg på at indføre en ny ret til tidlig pension for dem, der er nedslidte. Og ja. Nu er det Arnes tur, siger Mette Frederiksen.

Hun kunne selv levere budskabet direkte til Arne Juhl, der var mødt op i Aalborg Kongres Center for at høre talen. I talen fastslog Mette Frederiksen, at der venter en hård kamp, før forslaget kan blive til virkelighed.

- Modstanderne står i kø. Politisk og i den offentlige debat. Nogle siger, det er for dyrt. Nogle siger, at førtidspension er svaret. Nogle siger, de nedslidte bare kan skifte branche. Der er sågar nogle, der siger, at der slet ikke er et problem med nedslidning.

- Og så er der dem, der siger, at regeringen arbejder for langsomt, og at du Arne er utålmodig.

- Selvfølgelig er du utålmodig. Det er jeg også, siger Mette Frederiksen.

Der er nu gået 235 dage, siden Socialdemokratiet foreslog en ret til tidligere pension. Men regeringspartiet har endnu ikke fremlagt en konkret model. Det har fået Dansk Folkeparti til at oprette en tæller på partiets hjemmeside med overskriften: "Hvornår bliver det til noget, Mette?"

Statsministeren erkender i sin tale, at detaljerne driller:

- Jeg vil ikke påstå, at det er let. For når vi ikke vil lave endnu en social ydelse, som kræver visitation og udredning, så tager det tid at lave den rigtige model.

- Til gengæld. Så gør vi det. Jeg har ikke brugt fire år på at genopbygge tilliden til Socialdemokratiet. For så nu at løbe fra det vi sagde i valgkampen, siger Mette Frederiksen.

Hun fastslår, at Socialdemokratiet "ikke kommer med dårlige undskyldninger".

- Vi står ved det, vi sagde. Fordi det er det rigtige at gøre, siger Mette Frederiksen.

Ud over penge til at indfri løftet og afgøre, hvem der skal have muligheden, så kæmper regeringen også med at samle politisk flertal. Før valget vurderede den forrige regerings embedsmænd, at det ikke kunne lade sig gøre at indføre Socialdemokratiets pensionsforslag uden at bryde et forlig.

Det fik både De Radikale og Dansk Folkeparti til at melde fra. Dermed var der ikke flertal for forslaget.

Siden overtog S regeringsmagten, og partiet har nu fået samme embedsværks ord for, at intet står til hindring for at lave en aftale om differentieret pension i denne regeringsperiode.

Dermed stiger presset på Dansk Folkeparti for at gå med i en aftale. Det afviser Thulesen Dahl heller ikke længere, men han vil se en konkret model først.

Til gengæld har De Radikales leder, Morten Østergaard, stadig ikke ambitioner om at sætte penge af til tidligere tilbagetrækning.

Derfor skal Mette Frederiksen finde sit flertal med Dansk Folkeparti:

- Kristian, jeg regner med dig, lød det fra Mette Frederiksen til Thulesen Dahl.

