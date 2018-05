Ligesom Don Quixote slås Løkke mod vindmøller. Det koster grøn omstilling og skaber utryghed i erhvervslivet.

København. Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, undlader direkte at sammenligne statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) med romanfiguren Don Quixote i Folketingets afslutningsdebat. Men begge kæmper mod vindmøller, siger hun.

Dermed lægger hun an til at gøre klima og grøn omstilling til et af debatemnerne i onsdagens afslutningsdebat i Folketinget:

- Statsministeren er glad for at slås imod vindmøller. Bogstavelig talt. Desværre. Regeringen har tidligere forsøgt at aflyse nye havvindmøller i Vesterhavet. 6000 arbejdspladser var i fare. Den grønne omstilling ville blive sat tilbage. Utrygheden bredte sig i dansk erhvervsliv. Var Danmark overhovedet et godt land at investere i?

- Sammen med SF og De Radikale lykkedes det os at bevare vindmøllerne, siger Mette Frederiksen.

Socialdemokratiet har i foråret fremlagt et klimaudspil, hvor man blandt andet sætter det mål, at Danmark skal være uafhængig af fossile brændsler allerede i 2045.

Samtidig foreslår Folketingets største parti, der oprettes tre nye havvindmølleparker. Dermed er klimaet et af de områder, hvor Mette Frederiksen for alvor samler partierne i rød blok, mens der forhandles om et nyt energiforlig.

- For os socialdemokrater handler energipolitik først og fremmest om at få mere ren energi. Men i regeringens udspil handler energipolitik mest om at sænke elafgiften.

- Jeg håber, vi kan lave et bredt forlig på energiområdet. Med flere havmøller. Renere biler. Bygninger, hvor varmen ikke suser ud gennem utætte vinduer. Med andre ord: en anden politik end den regeringen fører, siger Mette Frederiksen.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen efterlyser på sin side et svar fra oppositionen på, hvor pengene til den grønne omstilling skal komme fra.

Det sker, efter at Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti i denne uge fastslog, at de ikke vil betale for et nyt energiforlig med penge fra det økonomiske råderum, som er skabt gennem reformer.

- Jeg kan forstå, at andre ikke vil bruge af råderummet i energiforhandlingerne. De vil kun bruge råderummet på offentligt forbrug.

- Det er et synspunkt som i mine øjne er uforeneligt med oppositionens påståede højere grønne ambitioner. Eller vil oppositionen finde pengene et andet sted? Det bliver spændende at drøfte i dag, lyder det fra Lars Løkke Rasmussen.

/ritzau/