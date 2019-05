Mens Lars Løkke Rasmussen tirsdag eftermiddag udskrev valg fra talerstolen i Folketinget, lå hans største konkurrent i en sygeseng på et ukendt hospital i københavnsområdet.

Mette Frederiksen skrev mandag aften i et Facebook-opslag, at hun var blevet ramt af sygdom, og at hun var indlagt.

Det betyder med andre ord, at Mette Frederiksen ikke er klar til i hvert fald valgets første dag, og at hun heller ikke deltager i aftenens første partilederrunde på tv.

I stedet bliver det den politiske ordfører Nicolai Wammen, der udtaler på Socialdemokratiets vegne, indtil partilederen igen er klar.

Det er også også Nicolai Wammen, der repræsenterer Socialdemokratiet i aftenens partilederrundedebat i aften klokken 19.00 på DR og 20.55 på TV 2.

Nicolai Wammen sendte kort efter valgudskrivelsen et hilsen fra Mette Frederiksen foran partiets gruppeværelse:



»Lars Løkke Rasmussen skal ikke glæde sig for tidligt. Hun er snart tilbage,« sagde han.

Valget finder sted den 5. juni på Grundlovsdag.