Den danske model fungerer ikke godt nok. Den skal simpelthen til reparation.

Det mener Socialdemokratiets formand Mette Frederiksen.

Hun har ikke sagt et ord om overenskomstforhandlingerne mens de stod på. Men nu, da de er overstået, har hun meget på hjerte.

Hun kritiserer innovationsminister Sophie Løhde (V) for at have skabt et dårligt forhandlingsklima, og hun er utilfreds med Moderniseringsstyrelsen, som de fleste har hørt om de senere uger, og som blev opfundet at den tidligere socialdemokratiske finansminister Bjarne Corydon.

»Det var meget tæt på en storkonflikt. Og forløbet giver anledning til at tænke over, hvordan den danske arbejdsmarkedsmodel skal fungere fremover,« siger Mette Frederiksen, som inviterede til pressemøde i Socialdemokratiets gruppeværelse dagen før 1. maj.

»Forliget er nærmest indgået på trods af regeringen. Det er ikke lykkedes regeringen at skabe et godt forhandlingsklima. Og jeg kan godt forstå, at mange offentligt ansatte blev provokeret, da den ansvarlige minister Sophie Løhde startede med at sige, at de offentligt ansatte fik for meget i løn. Og oven i det har Moderniseringsstyrelsen skabt splid ved at så tvivl om den betalte frokostpause. Moderniseringsstyrelsen har forværret forhandlingsklimaet og været en barriere for, at der kunne nås en løsning,« siger Mette Frederiksen.

Moderniseringsstyrelsen er en styrelse under Finansministeriet, der blev dannet i 2011 ved en sammenlægning af de tidligere styrelser Økonomistyrelsen og Personalestyrelsen. Den har bl.a til opgave at skabe en mere effektiv offentlig sektor, og bedre styring af de statslige institutioners økonomi.

Mette Frederiksen mener også, at offentligt ansatte som sosu'er og pædagoger skal have mere selvbestemmelse og friere rammer.

»Det kan ikke være rigtigt, at en ansat på et plejehjem ikke må give en hovedpinepille til en ældre uden at kontakte en praktiserende læge, så er der noget galt. Og når en sosu-assistent kun må være et bestemt antal minutter hos en ældre, så bruger vi måske deres tid forkert. Vi skal have mindre bureaukrati i den offentlige sektor. Hvis vi får regeringsmagten, vil vi forny den danske model. Det forløb, vi har været igennem, skal give stof til eftertanke,« siger Mette Frederiksen.

Sophie Løhde mener at »socialdemokraternes formand desperat prøver at tage billige point hjem efter lukketid«.

»Jeg har hverken sagt, at nogen har fået for meget i løn eller kaldt nogen grådige. Tværtimod har jeg sagt meget klart, at medarbejderne skulle stige i løn. De faglige organisationer meldte en række af deres overenskomstkrav ud op til, at vi formelt udvekslede krav i december, og det samme gjorde jeg som chefforhandler for arbejdsgiverne i staten.«

»Det er absurd, at Mette Frederiksen anklager Moderniseringsstyrelsen for at ville gøre op med den betalte spisepause. Det har styrelsen gentagne gange sagt meget klart, at man hverken ville eller kunne, og det ved Mette Frederiksen også udmærket. De krav, Moderniseringsstyrelsen bragte ind i forhandlingerne er helt legitime arbejdsgiverkrav, som dels skal understøtte velfungerende arbejdspladser, og dels sikre, at staten vedvarende kan levere bedre og mere for skatteborgernes penge. Den danske model fungerer. Det er muligt, at den skal ses efter i sømmene, og jeg ser frem til høre, hvordan Mette Frederiksen konkret forestiller sig, at modellen skal ændres,« skriver Sophie Løhde i en mail til BT.

Partierne til venstre for Socialdemokratiet er langt fra begejstret for Moderniseringsstyrelsen, og DF synes også, der er grund til at debattere dens fremtid. Alligevel tegner det ikke til et flertal om sagen udenom regeringen.

SF's politiske ordfører Karsten Hønge, ser rødt bare han hører om Moderniseringsstyrelsen.

»Så sætter jeg den plade på, der hedder »Burning down the house«. (brænd huset ned, red.). Der går en lige træls blå linie fra den finansminister, der nedsatte den styrelse til at han i dag er er chefredaktør på liberalisternes hoforgan Børsen,« lyder det fra Karsten Hønge med direkte adresse til tidligere finansminister Bjarne Corydon.

DF's beskæftigelsesordfører Bent Bøgsted er heller ikke begejstret for Moderniseringsstyrelsen.

Det er fornuftigt at se på, hvordan Moderniseringsstyrelsen fungerer. Måske fungerer den ikke godt nok. Og Forligsinstitutionen er en gammel institution. Måske skal den fornys. Det bør vi have en politisk debat om.«

Han tror dog ikke, der kommer et flertal udenom regeringen om den sag inden næste valg.

»Jeg synes, vi skal diskutere det. Men det er noget der skal holde lang tid fremover. Og derfor vil det være uklogt med et snævert flertal,« siger Bent Bøgsted.