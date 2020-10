Der er flere restriktioner i ærmet, hvis det bliver nødvendigt for at bremse smitten, siger statsministeren.

Statsminister Mette Frederiksen (S) er klar til at indføre nye restriktioner, hvis det bliver nødvendigt.

Det skriver TV2.

- Jeg hører folk sige, at "det her ikke er en farlig sygdom, det er bare en influenza, regeringen overreagerer, det er unødvendigt med den ene og den anden og den tredje restriktion, lad os nu bare stå igennem, at vi må have flere dødsfald og flere smittede".

- Det er en måde at tænke på, som jeg ikke tror holder til en test i virkelighedens verden, siger Mette Frederiksen på et pressemøde på Marienborg.

Mette Frederiksen nævner de mange lande i Europa, hvor smitten er kommet ud af kontrol.

- Jeg kan også se i Europa, at hvis man kommer for sent, hvad nogle lande gjorde i foråret, vil man se mange flere smittede og potentielt også flere dødsfald, og det skal vi ikke se i Danmark, siger hun.

/ritzau/