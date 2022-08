Lyt til artiklen

Hvad skal der ske med Barbara Bertelsen og de ni andre embedsmænd, som fortsat arbejder, selvom de fik alvorlig kritik af Minkkommisisonen?

Det spørgsmål skal Medarbejder og Kompetencestyrelsen rådgive statsminister Mette Frederiksen om. Men Mette Frederiksen kommer ikke til at offentliggøre styrelsens rådgivning.

Det forklarede hun torsdag overfor Folketingets Granskningsudvalg. Det erfarede B.T. fra flere kilder.



Det kan reelt betyde, at den danske befolkning aldrig nogensinde får at vide, hvad rådgivningen bliver i forbindelse med de konkrete sager om de ti embedsmænd.



Noget, som Joachim B. Olsen, B.T.s politiske kommentator, mener kan ramme Statsministeren hårdt.

»Det er ligesom sms-sagen. Det kaster en mistanke over, om der bliver dækket over noget. Vi kan jo ikke vide om statsministeren reelt dækker over sagen, men mistanken kan komme til at hænge over hovedet på hende,« siger han og fortsætter:

»Der kan jo godt være gode grunde til, hvorfor man ikke kan offentliggøre, hvad styrelsens rådgivning bliver, men der kan stadig være mistanke om, at der bliver dækket over noget.«

Han påpeger, at det vigtigste for en politiker er troværdighed, og når den falder, gør meningsmålingerne det samme.

Joachim B. Olsen er politisk kommentator på B.T. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Joachim B. Olsen er politisk kommentator på B.T. Foto: Bax Lindhardt

Socialdemokratiet fik 8. august partiets laveste Voxmeter-måling siden marts 2015 med 22,9 procent.

Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, forstår ikke, hvorfor offentligheden ikke umiddelbart får at vide, hvad rådgivningen lyder på.

»Det er dybt problematisk, at statsministeren ikke kan garantere, at Folketinget får indsigt i den rådgivning som Medarbejder og Kompetencestyrelsen kommer med.«

B.T. erfarede også, at Mette Frederiksen ikke har tænkt sig at gøre hverken til eller fra med de ti embedsmænd, før Medarbejder og Kompetencestyrelsen er kommet med sin rådgivning.

Både Venstre og Konservative havde ellers opfordret til, at de ti embedsmænd hjemsendes, mens deres sager behandles, men dette ser altså ikke ud til at ske. Noget, som i den grad undrede Sophie Løhde.

Det fortalte hun til pressen efter mødet i Folketingets Granskningsudvalg.

»Det undrer mig såre, at når man kigger på, hvad embedsmænd tidligere har været hjemsendt for, så er der ikke sket noget i en sag, som man bedst kan betegne som den største forvaltningsmæssige og politiske skandale i nyere tid.«

Den linje er Morten Messerschmidt med på.

Sophie Løhde er formand for Granskningsudvalget. Hun forstår ikke, at embedsmændene ikke er sendt hjem. Foto: Philip Davali Vis mere Sophie Løhde er formand for Granskningsudvalget. Hun forstår ikke, at embedsmændene ikke er sendt hjem. Foto: Philip Davali

»Det er helt åbenlyst, at embedsmændene bør hjemsendes. Også selvom man kommer frem til, at de ikke har gjort noget galt. Det tjener også til at skabe ro. Embedsmændene bør ikke have mulighed for at gå rundt og påvirke andre medarbejdere i de forskellige styrelser og ministerier.«

Efter mødet fortalte Mette Frederiksen, at hun fortsat har tillid til Barbara Bertelsen.

Statsministeren er ikke den eneste minister, som skal tage stilling til, hvad der, på baggrund af Medarbejder og Kompetencestyrelsen rådgivning, skal ske med de ti embedsmænd.

Tre andre ministre, fødevareminister Rasmus Prehn, miljøminister Lea Wermelin og justitsminister Mattias Tesfaye, vil nemlig også blive indkaldt til møde i Granskningsudvalget.

Og formelt er det de konkrete ministre for de enkelte resortområder, som skal træffe beslutningen om, hvad der skal ske med de enkelte embedsmænd.