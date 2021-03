Statsminister Mette Frederiksen (S) bliver nu kaldt i samråd på Christiansborg.

»Jeg synes, at Mette Frederiksen foregøgler danskerne ved pludselig at indgå en aftale om at undersøge noget, der for kort tid siden slet ikke kunne lade sig. Derfor kalder jeg hende nu i samråd,« siger Kristian Thulesen Dahl, der er formand for Dansk Folkeparti.

Årsagen til samrådet er den aftale om hjælp til de danske børn i syriske lejre, Udenrigsministeriet tirsdag formiddag kunne præsentere.

Helt konkret har regeringen indgået aftale med Venstre, SF, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance om, at en hurtigtarbejdende 'Task Force Evakuering' senest 15. maj skal have afdækket, om evakuering af de danske børn i Syrien kan lade sig gøre, uden deres forældre skal med hjem.

Kristian Thulesen Dahl mener, at Mette Frederiksen allerede har meldt ud, at det slet ikke kan lade sig gøre at få børnene hjem uden forældrene.

Og derfor har Dansk Folkeparti valgt at sige nej til aftalen.

»Jeg synes, at aftalepartierne og specielt regeringen forsøger at foregøgle danskerne noget, der ikke kan leveres, og det ved de godt selv. Jeg synes faktisk, at det er et blålys, de kommer med,« siger DF-formanden.

Han kan fortælle, hvad han selv har hørt Mette Frederiksen sige om de danske børn i Syrien:

»Ind til for en uge siden var statsministeren og jeg enige om, at man ikke kan tage børn til Danmark fra Syrien, uden der følger forældre med. Det eneste der er forandret på den her uge, er, at regeringen har været under gedigent pres, og hun har risikeret at få fyret sin udenrigsminister,« siger Kristian Thulesen Dahl.

DF-formanden vil nu have en forklaring.

»Der er ikke ændret i konventioner eller regler om familiesammenføring. Der er ikke ændret i nogen af de ting, der ind til for en uge siden fik hende til igen, igen og igen at slå fast, at man ikke kan tage børnene til Danmark, for så kommer forældrene med. Vi kører fuldt på nu, og vi kalder statsministeren i samråd for at få forklaring.«

Men Kristian Thulesen Dahl, hvorfor er det statsministeren og ikke udenrigsminister Jeppe Kofod, der skal i samråd?

»For en måned siden havde jeg statsministeren til hasteforespørgsel i Folketingssalen, hvor jeg spurgte hende, om hun vil stå fast i, at børnene fra Syrien ikke kunne komme hjem uden forældrene, og det slog hun fast, at hun gjorde. Derfor må hun selv svare på det her,« siger DF-formanden.

Men i aftalen lyder det jo, at det er en taskforce, som skal undersøge hvert barns muligheder for at komme til Danmark uden forældrene. Er det ikke fint nok med en undersøgelse, som jo ikke er en garanti?

»Men den her aftale får jo eksempelvis SF-formand Pia Olsen Dyhr til at sige, at hun ikke har fantasi til at forestille sig, at der ikke midt i maj er kommet børn hjem, hørte jeg i Radioavisen. Den her aftale laves kun, fordi det anses for mulighed at få børnene til Danmark. Det er der, at jeg mener, at man foregøgler danskerne noget, der ikke holder i virkeligheden,« siger Kristian Thulesen Dahl og tilføjer:

»Der er jo ikke forandret noget i juraen, så hun står nu i nøjagtig samme suppedas, som hun stod i for en uge siden, hvor hun sagde, at hvis børnene kommer til Danmark, så gør forældrene også, og det ville hun ikke bringe Danmark ud i.«