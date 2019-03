Partiformand Mette Frederiksen (S) har siden 2017 været vidende om, at det socialdemokratiske ungdomsparti DSU stak offentligheden en løgn og dækkede over en krænkelsessag.

Torsdag kunne B.T. afdække, at Socialdemokratiets ledelse siden 2017 har kendt til den sande årsag til DSU-formanden Lasse Quvang Rasmussens afgang i 2017.

Det skyldtes krænkelser af fem kvinder i form af befamlinger og seksuelle kommentarer. Men Mette Frederiksen har indtil i dag nægtet at kommentere, om hun kendte til sagen.

Foran folketingssalen bliver hun af den fremmødte presse torsdag eftermiddag konfronteret med sagen.

Da formanden Lasse Rasmussen fratræder, der kendte du godt til den egentlige årsag - at han havde krænket nogle kvinder?

»Ja, og det afgørende for mig er, at DSU har handlet på de episoder, der har været. Det synes jeg, man har gjort klogt ved, at den formand, der har været involveret i det, fratrådte. Nu er der kommet en ny formand, og det er rigtig godt,« siger Mette Frederiksen.

Derefter hun afviste at tage imod flere spørgsmål og gik hurtigt væk fra pressen.

Socialdemokratiets ledelse kendte til krænkelser i ungdomspartiet af tidligere formand Lasse Quvang Rasmussen (tv.)

Lasse Rasmussen gik i november 2017 af som DSU-formand med en begrundelse om, at han var overbelastet. I sidste uge kom den rigtige årsag dog frem, efter at en række medier havde spurgt ind til sagen.

Fem kvinder i ungdomspartiet havde klaget over kommentarer og befamlinger fra formanden.

Han fik et forbud mod at drikke til ungdomspartiets fester, men det kunne han angiveligt ikke overholde. Da besluttedede DSU's hovedbestyrelse med 42 medlemmer at afsætte ham.

Men offentligheden fik en anden historie.

Morgan Krüger, der i dag er forbundssekretær i DSU, serverede løgnen for pressen. Da netmediet Altinget spurgte ham, om der havde været problemer med Lasse Quvang Rasmussen, svarede han:

»Nej, det har der ikke.«

Morgen Krüger plantede i stedet historien om, at Lasse Quvang Rasmussen var overbelastet.

»Vi er rigtigt kede af det på Lasses vegne, og det er vigtigt, at han passer på sig selv,« lød det.

Ifølge nuværende DSU-formand Frederik Vad Nielsen dækkede ungdomspartiet over sagen af hensyn til de krænkede kvinder.

