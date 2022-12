Lyt til artiklen

Selv om socialdemokrater i Danmark med en vis sandsynlighed vil glæde sig over at se Mette Frederiksen fortsætte som statsminister, skal de ikke forvente at få alle løfter opfyldt.

Mette Frederiksen har forhandlet med de øvrige partier for at forsøge at nå til enighed om et nyt regeringsgrundlag i ugerne efter valget 1. november.

Men selv om det forlyder, at forhandlinger med Venstre og Jakob Ellemann-Jensen er relativt fremskredne, skal Socialdemokratiets vælgere ikke forvente at få alt det leveret, som Mette Frederiksen fremsatte som forslag inden valget.

Det skriver Mette Frederiksen i en længere statusopdatering omkring forhandlingerne på Facebook.

»Hvis vi som noget nyt får en bred regering i Danmark, skal I kunne genkende alle de partier, der er med. Med vores respektive forskelligheder. Men I skal også kunne genkende et kompromis. En balance,« skriver Mette Frederiksen således.

»Det er den, vi forsøger at finde. Så resultatet bliver bedst for flest i landet. I vælgere har valgt hele 12 partier til Folketinget. Med det har I også sendt et klart signal om samarbejde. For med 12 partier er ingen jo i nærheden af at kunne vedtage noget selv. Så vi skal virkelig bøje os mod hinanden,« skriver hun desuden.

Og det er måske slet ikke så dårligt, konstaterer den fungerende statsminister.

»Det betyder selvfølgelig også, at ingen af os vil kunne levere det, vi sagde før valget 1:1,« skriver Mette Frederiksen.

Et muligt regeringssamarbejde mellem Mette Frederiksens Socialdemokratiet og Venstre med Jakob Ellemann-Jensen i spidsen har fået hård kritik fra både venstre- og højrefløjen.

Senest har Nye Borgerliges Pernille Vermund spået, at Ellemann-Jensen ikke igen vil kunne gå til senere valg som borgerlig statsministerkandidat.