Det har ikke været nemt at få statsminister Mette Frederiksen til at indrømme, at hun personligt har begået fejl i forbindelse med Mink-skandalen. Men det kom endelig under torsdagens åbningsdebat.

Det var dog ikke noget med at undskylde grundlovsbrud, vildledning, at ulovligt nedlægge et helt erhverv eller den slags. Nej, statsministeren undskyldte, at hun sagde »lev med det« under et pressemøde.

