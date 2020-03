Fem ministre, heriblandt statsminister Mette Frederiksen (S), mødes mandag med erhvervsliv og lønmodtagere til møde om coronavirus. Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Mette Frederiksen siger:

»Vores land står i en ekstraordinær situation, der kræver noget af os alle. Virksomheder, civilsamfund og borgere udviser et imponerede ansvar og samfundssind.«

»Men jeg ved også godt, at det her stiller store krav og skaber udfordringer for alle dele af vores samfund,« siger hun.

/ritau/