Der er ingen tvivl om, at yderligere tiltag er nødvendige for at bremse coronavirussmitten.

Det skriver statsminister Mette Frederiksen på Facebook netop nu, efter at dagens smittetal er landet fra Statens Serum Institut. De lød på 9.999 coronatilfælde det seneste døgn.

»Smitten er – desværre som forventet – meget, meget høj,« skriver hun således, før hun omtaler det pressemøde, myndighederne senere i dag afholder, hvor de forventes at give en status.

Og her er hun ikke i tvivl om, hvordan vejen frem former sig.

»Jeg er ikke i tvivl om, at nye tiltag bliver nødvendige for at bryde smittekæder. Det er Epidemikommissionen i gang med at forberede, og så snart vi kan sige mere, gør vi selvfølgelig det,« skriver statsministeren.

Ifølge B.T.s oplysninger er der møde blandt sundhedsordførerne i Folketinget i morgen klokken 9.30-11.

Antallet af indlagte er torsdag steget til 512, men ifølge professor emeritus i infektionssygdomme ved Aarhus Universitet Eskild Petersen, så har vi næppe set toppen af decembers indlæggelsestal endnu:

»Jeg tror, at vi kommer op på 600-700 indlagte inden nytår.«