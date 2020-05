»I mister noget - det ved jeg godt - som I ikke bare får igen.«

I en særlig tale takker statsminister Mette Frederiksen (S) de danske unge for deres indsats under coronakrisen, hvor de har måtte sætte deres liv på pause.

Talen kommer knap en måned efter, at sundhedsministeren i Norge, Bent Høie, også holdt en tale henvendt direkte til de unge:

»'Næste sommer' findes ikke, når du er ung,« lød det blandt andet i hans tale.

Og det budskab er Mette Frederiksen enig i, forklarer hun i sin tale (som du kan se lidt længere nede i artiklen).

»Den norske sundhedsminister har holdt en rigtig, rigtig god tale, og han har sagt noget meget smukt og meget rigtigt om jer unge, nemlig at næste sommer findes ikke, når man er ung,« siger hun i talen, som hun har delt på sin Facebookside, og fortsætter:

»I mister noget - det ved jeg godt - som I ikke bare får igen. I stedet for at have det sjovt med hinanden, som man plejer, når det er forår, så er der rigtig mange af jer, der har siddet hjemme og måske kun set enkelte af jeres bedste venner.«

I talen forklarer hun også, at vi alle sammen lider af afsavn for tiden.

Men de unge savner det måske mest:

»Jeg er ret sikker på, at mange af jer unge savner det allermest. At kunne give et kram til sin allerbedste ven eller til hele venneflokken. At holde en god fest. Danse hele natten. Gå til koncert,« siger hun og tilføjer:

»Jeg ved også, at meget af det her er vigtigt for jer på en helt særlig måde. For der er meget, I oplever for første gang. Den første Roskilde Festival. Måske den første eksamen. Måske den første forelskelse.«

I talen forklarer Mette Frederiksen dog også, at vi er 'på vej mod lysere tider'.

»Danmark har brug for jer, og det ansvar har I taget på jer. Tak for det. Det har I gjort, selvom mange af jer unge ikke selv er bange for at få coronasygdommen. Det gør faktisk jeres indsats til noget helt særligt,« siger hun.

»I, der har livet foran jer, passer på dem, som har flest år bag sig. Jeres bedsteforældre, jeres oldeforældre. Og I passer også på den ven eller bror, søster, fætter, kusine, som måske lider af en kronisk sygdom og bare ikke må få corona. Med andre ord: I udviser et samfundssind, som redder menneskeliv. Og det vil jeg gerne have lov til at sige jer en stor tak for. En dybfølt tak for,« fortsætter hun.

Videre fortæller hun, at 'vi nok skal klare den':

»Det bliver godt igen. Så tusind tak, allesammen. Vi kan være stolte af alle jer unge mennesker. Og ved I hvad? I kan også være stolte af jer selv,« slutter Mette Frederiksen sin tale.